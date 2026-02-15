Metoději, není na planetě nikdo, kdo by objel víc oválů! Kouč (nejen) o vítězné nátuře
PŘÍMO Z ITÁLIE | V Česku mezi širší sportovní veřejností jde o neznámé jméno. Novozélanďan Kalon Dobbin, sám někdejší závodník. Ale stačí přidat označení kouč Metoděje Jílka a všem už sepne, o koho se jedná. Právě 49letý expert, pod jehož vedením se olympijský šampion a stříbrný medailista připravoval už v době, kdy se věnoval in-line bruslení, v něm díky enormní práci v tréninku posílil vítěznou mentalitu. „Hlavu má neuvěřitelně silnou,“ říká v rozhovoru pro iSport. Program rychlobruslení na ZOH 2026 ZDE>>>
Držel se spíš v ústraní. Když jeho klient korzoval mezi fanoušky, kterým děkoval a přijímal gratulace, on se spolu s jeho rodiči ukryl v suterénu Českého domu, kam už se dostanou jenom VIP hosté. O pozornost nestál. Ale prostor by měl dostat určitě. Na fenoménu okolo čaroděje Metoděje má velký podíl.
V 19 letech se stal olympijským vítězem, má k tomu i stříbro. Teď Český dům skanduje jeho jméno. Co se vám honí hlavou?
„Je to neuvěřitelné. Opravdu. Trénoval jsem v minulosti hodně cizinců, tohle je první zlato pro mě. Navíc s Metodějem. Takže ano, je to neskutečné. Ale zároveň je to pocit, že…“ (přemýšlí)
Že se to dalo čekat?
„To ne. Jak bych popsal. My jsme věděli, na co má. Teď šlo o to, aby to ukázal. A jsme oba moc rádi, že to vyšlo. Protože sice jsme měli natrénováno, ale je na první olympiádě, přeci jenom je to něco jiného než běžné závody. Navíc potřebujete, aby si všechno sedlo. Je to opravdu úleva.“
Musí mít extrémně silnou hlavu, že?
„Určitě ano. Což je vidět ze všeho, co dělá. Je tak hrozně moc soustředěný. Na to, jak je mladý, je to úctyhodné. Jak přistupuje ke sportu, co mu obětuje, jaké má priority. Všechno směřuje k tomu, aby vyhrával. Opravdu má v tomto ohledu silnou vítěznou mentalitu.“
Což bylo vidět už při prvním rozhovoru na své premiérové olympiádě. Na otázky o tlaku suše reagoval, že sám ví, že má na medaili.
„Ano, je to něco, na čem dlouhodobě pracujeme. Aby prostě před závodem ukázal