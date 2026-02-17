Odhalení podprsenky za milion dolarů: jak si také vydělá hvězda ZOH Leerdamová
Za zlatou a stříbrnou medaili na zimních Hrách v Milánu a Cortině dostane Jutta Leerdamová jistě pěknou odměnu od nizozemského olympijského výboru. Na účet rychlobruslařské krásky ale podle odhadů marketingových odborníků přistane ještě další zajímavá sumička. Za to, že po závodu odhalila sportovní podprsenku renomované značky, si může „přivydělat“ klidně i milion dolarů (přes 20 milionů korun). Program rychlobruslení na ZOH 2026 najdete ZDE>>>
Minulé pondělí dokroužila poslední ovál na trati 1000 metrů. A jelikož jela Jutta Leerdamová, nizozemská rychlobruslařská hvězda, až v poslední rozjížďce, při průjezdu cílem věděla, že má zlato. Proto v oslavném gestu mimo jiné rozepnula svou kombinézu, pod kterou odhalila sportovní podprsenku s logem renomované značky Nike.
Tento okamžik samozřejmě zvěčnilo hned několik fotografů a snímek okamžitě obletěl svět. Mimo jiné jej na Instagramu vidělo podle britského listu The Sun okolo 300 milionů sledujících. Sama Leerdamová, která je snoubenkou známého youtubera a boxera Jakea Paula, má na této sociální sítí přes šest milionů sledujících.
Podle odhadů marketingové expertky Frederique de Laatové jí právě tento snímek může přinést extra bonus, jehož hodnota může být sedmimístná. Pro nizozemský server AD expertka uvedla: „U firmy Nike se domnívám, že se může jednat o částku přesahující milion dolarů.“
Navíc jí olympijský úspěch může přinést i nové sponzorské smlouvy. Nizozemský řetězec obchodů Hema totiž po závodech využil, že Leerdamové stékala po tváři řasenka a v jedné ze svých reklam. „Odolná i vůči slzám štěstí,“ hlásil slogan.