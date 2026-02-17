Předplatné

Odhalení podprsenky za milion dolarů: jak si také vydělá hvězda ZOH Leerdamová

Dojatá rychlobruslařka Jutta Leerdamová ukázala podprsenku Nikde poté, co ovládla závod na1000m
Dojatá rychlobruslařka Jutta Leerdamová ukázala podprsenku Nikde poté, co ovládla závod na1000mZdroj: Profimedia
Juttě Leerdamové stékala po tváři řasenka.
Jutta Leerdamová se svým snoubencem, kterým je influencer Jake Paul
Dojatá rychlobruslařka Jutta Leerdamová ukázala podprsenku Nikde poté, co ovládla závod na1000m
Jutta Leerdamová se svým snoubencem, kterým je influencer Jake Paul
Juttě Leerdamové stékala po tváři řasenka.
Dvojnásobná medailistka ze ZOH v Itálii 2026. Nizozemská kráska Jutta Leerdamová
Dvojnásobná medailistka ze ZOH v Itálii 2026. Nizozemská kráska Jutta Leerdamová
11
Fotogalerie
rb
Rychlobruslení na ZOH 2026
Vstoupit do diskuse (6)

Za zlatou a stříbrnou medaili na zimních Hrách v Milánu a Cortině dostane Jutta Leerdamová jistě pěknou odměnu od nizozemského olympijského výboru. Na účet rychlobruslařské krásky ale podle odhadů marketingových odborníků přistane ještě další zajímavá sumička. Za to, že po závodu odhalila sportovní podprsenku renomované značky, si může „přivydělat“ klidně i milion dolarů (přes 20 milionů korun). Program rychlobruslení na ZOH 2026 najdete ZDE>>>

Minulé pondělí dokroužila poslední ovál na trati 1000 metrů. A jelikož jela Jutta Leerdamová, nizozemská rychlobruslařská hvězda, až v poslední rozjížďce, při průjezdu cílem věděla, že má zlato. Proto v oslavném gestu mimo jiné rozepnula svou kombinézu, pod kterou odhalila sportovní podprsenku s logem renomované značky Nike.

Tento okamžik samozřejmě zvěčnilo hned několik fotografů a snímek okamžitě obletěl svět. Mimo jiné jej na Instagramu vidělo podle britského listu The Sun okolo 300 milionů sledujících. Sama Leerdamová, která je snoubenkou známého youtubera a boxera Jakea Paula, má na této sociální sítí přes šest milionů sledujících.

Video placeholder

Podle odhadů marketingové expertky Frederique de Laatové jí právě tento snímek může přinést extra bonus, jehož hodnota může být sedmimístná. Pro nizozemský server AD expertka uvedla: „U firmy Nike se domnívám, že se může jednat o částku přesahující milion dolarů.“

Navíc jí olympijský úspěch může přinést i nové sponzorské smlouvy. Nizozemský řetězec obchodů Hema totiž po závodech využil, že Leerdamové stékala po tváři řasenka a v jedné ze svých reklam. „Odolná i vůči slzám štěstí,“ hlásil slogan. 

Vstoupit do diskuze (6)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Český hrdina Metoděj Jílek a hokejisté směřují k play offČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů