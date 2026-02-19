Jílek má za sebou třetí start na ZOH. Na 1500 metrů skončil šestnáctý, favorit nevyhrál
Rychlobruslař Metoděj Jílek skončil ve svém třetím olympijském startu v Miláně šestnáctý na doplňkové trati 1500 metrů. Zlato získal Číňan Ning Čung-jen, jenž zvítězil o 77 setin sekundy před největším favoritem Jordanem Stolzem z USA. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Devatenáctiletý Jílek v předchozích startech v Miláně vybojoval zlato na 10.000 metrů a stříbro na poloviční trati. Před dnešním závodem na 1500 metrů se potýkal s nachlazením. V sedmé z patnácti rozjížděk zajel čas 1:46,08 a byl průběžně čtvrtý, na vítěze nakonec ztratil 4,10 sekundy.
„Závod nepatří k mým nejlepším. Určitě jsem měl na víc, ale bude to asi tím nastavením v hlavě. Prohrál jsem si to ještě před tím, než jsem se postavil na startovní čáru,“ řekl Jílek novinářům.
Podle svých slov přemýšlel nad špatnými věcmi. „Soustředil jsem se moc na detaily, moc jsem nad tím závodem přemýšlel. Nedostal jsem se do toho svého rytmu a nastavení. To mě pak dostalo,“ uvedl pražský rodák, jehož dosavadním maximem ve Světovém poháru na této trati je páté místo.
Svěřenec novozélandského trenéra Kalona Dobbina před závodem přiznal, že není stoprocentně zdravotně fit. Pro dnešní výkon to ale klíčové nebylo. „Možná to v tom nějakou menší roli hrálo, ale ne takovou. Myslím si, že mě to tolik neomezovalo. Bylo to tím nastavením, ale myslím, že mi to předalo nějaké zkušenosti do budoucna, aby se mi tohle nestávalo,“ řekl Jílek, kterého na olympiádě čeká ještě v sobotu závod s hromadným startem.
Šestadvacetiletý Ning Čung-jen vyhrál v novém olympijském rekordu 1:41,98 a po dvou bronzech získal v Miláně první zlato. Se stříbrem se musel spokojit favorizovaný Stolz, který na 1500 metrů vyhrál v této sezoně všechny závody Světového poháru a na olympiádě útočil na třetí triumf po sprintech na 500 a 1000 metrů. Bronz vybojoval šestatřicetiletý Nizozemec Kjeld Nuis, jenž na patnáctistovce zvítězil na předchozích dvou hrách v Pchjongčchangu a Pekingu.
Rychlobruslení (Milán):
Muži - 1500 m: 1. Ning Čung-jen (Čína) 1:41,98, 2. Stolz (USA) 1:42,75, 3. Nuis 1:42,82, 4. Wennemars (oba Niz.) 1:43,05, 5. Di Stefano (It.) 1:43,41, 6. Kongshaug (Nor.) 1:43,93, ...16. Jílek (ČR) 1:46,08.