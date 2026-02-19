Předplatné

Rychlobruslení ONLINE: Jílek má za sebou závod na 1500 metrů, další medaili nezíská

Metoděj Jílek na své doplňkové trati 1500 metrů další olympijskou medaili nezíská
25
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Rychlobruslení na ZOH 2026
Rychlobruslař Metoděj Jílek je zpátky v akci, má za sebou třetí start na olympijských hrách. Zlatý medailista ze závodu na 10 000 metrů a stříbrný z poloviční trati se v Miláně představil na patnáctistovce, kde se pokusil o překvapení, které ovšem nevyšlo. Do akce šel v sedmé rozjížďce z patnácti, už po své jízdě ale věděl, že jeho čas nebude stačit na medaili. Na jakém místě Jílek skončí, sledujte od 16.30 v ONLINE přenosu na webu iSport. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>

Muži - 1 500 mMilano Speed Skating Stadium

Devatenáctiletý Jílek, jehož maximem ve Světovém poháru na 1500 m je páté místo, startoval v sedmé rozjížďce s Henrikem Dombekem. Německého soupeře v přímém souboji porazil časem 1:46,08. Zařadil se na čtvrté místo s odstupem 71 setin za vedoucím Polákem Vladimirem Semirunným, jenž za ním skončil druhý na desítce.

Po úpravě ledu pojede ještě čtrnáct závodníků v čele s největším favoritem Jordanem Stolzem z USA, který bude startovat v závěrečné patnácté jízdě.

Své premiérové olympijské hry by měl Jílek zakončit v sobotu v závodě s hromadným startem. Den poté bude symbolicky s loučící se kolegyní z rychlobruslařských oválů Martinou Sáblíkovou vlajkonošem české výpravy na slavnostním zakončení.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

