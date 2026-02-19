Rychlobruslení ONLINE: Jílek má za sebou závod na 1500 metrů, další medaili nezíská
Rychlobruslař Metoděj Jílek je zpátky v akci, má za sebou třetí start na olympijských hrách. Zlatý medailista ze závodu na 10 000 metrů a stříbrný z poloviční trati se v Miláně představil na patnáctistovce, kde se pokusil o překvapení, které ovšem nevyšlo. Do akce šel v sedmé rozjížďce z patnácti, už po své jízdě ale věděl, že jeho čas nebude stačit na medaili. Na jakém místě Jílek skončí, sledujte od 16.30 v ONLINE přenosu na webu iSport. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Devatenáctiletý Jílek, jehož maximem ve Světovém poháru na 1500 m je páté místo, startoval v sedmé rozjížďce s Henrikem Dombekem. Německého soupeře v přímém souboji porazil časem 1:46,08. Zařadil se na čtvrté místo s odstupem 71 setin za vedoucím Polákem Vladimirem Semirunným, jenž za ním skončil druhý na desítce.
Po úpravě ledu pojede ještě čtrnáct závodníků v čele s největším favoritem Jordanem Stolzem z USA, který bude startovat v závěrečné patnácté jízdě.
Své premiérové olympijské hry by měl Jílek zakončit v sobotu v závodě s hromadným startem. Den poté bude symbolicky s loučící se kolegyní z rychlobruslařských oválů Martinou Sáblíkovou vlajkonošem české výpravy na slavnostním zakončení.