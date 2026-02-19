Rychlobruslení ONLINE: Získá Jílek třetí medaili? Jede závod na 1500 metrů
Rychlobruslař Metoděj Jílek je zpátky v akci, čeká ho třetí start na olympijských hrách. Zlatý medailista ze závodu na 10 000 metrů a stříbrný z poloviční trati se v Miláně představí na patnáctistovce, kde se pokusí překvapit. Devatenáctiletý český reprezentant nepatří v této disciplíně mezi medailové kandidáty. Ve finálovém závodě Světového poháru před necelým měsícem v Inzellu skončil pátý, což je jeho kariérní maximum. Jak Jílek dopadne tentokrát, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>