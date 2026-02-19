Předplatné

Rychlobruslení ONLINE: Získá Jílek třetí medaili? Jede závod na 1500 metrů

Metoděj Jílek. Kometa českého sportu. Přidá další olympijskou medaili?
Metoděj Jílek. Kometa českého sportu. Přidá další olympijskou medaili?
ČTK, iSport.cz
Rychlobruslení na ZOH 2026
Rychlobruslař Metoděj Jílek je zpátky v akci, čeká ho třetí start na olympijských hrách. Zlatý medailista ze závodu na 10 000 metrů a stříbrný z poloviční trati se v Miláně představí na patnáctistovce, kde se pokusí překvapit. Devatenáctiletý český reprezentant nepatří v této disciplíně mezi medailové kandidáty. Ve finálovém závodě Světového poháru před necelým měsícem v Inzellu skončil pátý, což je jeho kariérní maximum. Jak Jílek dopadne tentokrát, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>

Muži - 1 500 mMilano Speed Skating Stadium

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

