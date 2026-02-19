Jílka zradila hlava: Přemýšlel jsem nad špatnými věcmi. Vlajkonoš? Jsem poctěn
PŘÍMO Z ITÁLIE | Na svojí nejslabší trati na další zářez nedosáhl. Rychlobruslař Metoděj Jílek ve čtvrtek skončil v závodě na 1500 metrů na 16. místě. „Určitě jsem měl na víc, ale bude to asi nastavením v hlavě,“ ohlížel se majitel dvou medailí z letošní olympiády. Další bude moct přidat v sobotu v závodě s hromadným startem. O den později bude na slavnostním zakončení Her ve Veroně českým vlajkonošem. O významnou roli se podělí s loučící se legendou svého sportu Martinou Sáblíkovou. Program rychlobruslení na ZOH 2026 ZDE>>>
Před dlouhými dvaceti lety nesla vlajku na slavnostním zahájení olympijských her v Turíně. Martina Sáblíková tehdy jako osmnáctiletá poprvé přijela na Hry, další události od té chvíle se zapsaly do sportovní historie. Šest účastí pod pěti kruhy, sedm medailí a letos velké loučení v Miláně, které narušila nemoc. Definitivní tečku za olympijským působením učiní rychlobruslařská legenda jako vlajkonoška na zakončovacím ceremoniálu.
„V roce 2006 to bylo symbolické zahájení, teď jsem si říkala, že už mě to nepotká. Je to krásná tečka, jsem samozřejmě hrozně nadšená. Nést vlajku je pro mě vždycky hrozná čest. Jsem ráda, že ještě naposledy tam budu moct být. A po boku Metyho, co víc bych si mohla přát na konec kariéry,“ vykládala Sáblíková po oficiálním oznámení vlajkonošů.
O čestnou roli se podělí se svým pokračovatelem Metodějem Jílkem. Celými Hrami prostupoval silný příběh o předávání rychlobruslařského žezla. Ve Veroně se definitivně naplní.
„Jsem poctěn, jsem hrozně rád, že můžu nést tak vzácnou vlajku na ceremoniálu a ještě s Martinou Sáblíkovou,“ neskrýval Jílek.
Na olympiádě zajel v závodě na pět kilometrů stříbro, o pár dní později už se na dvojnásobné trati radoval ze zlata. V pouhých 19 letech se stal olympijským vítězem „Hrozně jsem se o náš sport bála, že odejdu a česká vlajka už nebude tak vysoko. Jsem hrozně ráda, že jsem se mýlila a dopadlo to takhle. Sešlo se to v pravý moment,“ chválila svého nástupce Sáblíková.
Zdraví nemělo hrát v závodě hlavní roli
Sběr medailí v případě Jílka nemusí být ještě u konce. Talentovaný rychlobruslař mohl útočit na nejvyšší příčky už ve čtvrtek na 1500metrové distanci, jenže už po projetí cílem byl až čtvrtý. Nakonec se propadl až na 16. pozici. Z medailí se radovali Číňan Ning Čung-jen, Američan Jordan Stolz a Nizozemec Kjeld Nuis. Všichni tři se přehoupli přes dosavadní olympijský rekord.
„Závod jsem si prohrál ještě před tím, než jsem se postavil na startovní čáru. Přemýšlel jsem nad špatnými věcmi, soustředil jsem se moc na detaily, moc jsem přemýšlel nad závodem. Nedostal jsem se do svého rytmu a nastavení. To mě pak dostalo,“ hodnotil Jílek.
Po desítce se potýkal s nachlazením, zdraví ale podle jeho názoru nehrálo v závodě hlavní roli. Omezovat by ho nemělo ani při poslední medailové šanci v sobotu v závodě s hromadným startem. „Už se to lepší. Uvidíme,“ prohlásil mladý olympionik.
O nadějích v poslední disciplíně nechtěl příliš mluvit. „Je to hrozně nevyzpytatelné. Mám šanci na medaili, ale taky můžu být patnáctý. Takže vůbec nedokážu říct. Záleží na tom, jak se závod bude odvíjet a jaká udělám rozhodnutí,“ prohlásil před taktickou bitvou.
Disciplínu na 16 okruhů a celkem 6400 metrů už Jílek krátce před olympiádou ovládl. Na Světovém poháru v Inzellu překvapil všechny favority a šanci na třetí medaili by měl mít i v Miláně. „Určitě tam někteří budou chtít odjet do úniku s více lidmi. Bude tam Jordan Stolz, kterého bude těžké, skoro nemožné porazit ve finálním sprintu. Takže bude to více únikové,“ předvídal Jílek.
Po závodě už bude mít starosti se slavnostním nesením vlajky. Pocty se dočká jako nejúspěšnější Čech letošních Her. „Martina je legenda, Metoděj je hvězda, která tady zazářila. Je úplně krásné, že vlajku ponesou spolu a předají si ji,“ vysvětlil volbu vlajkonošů šéf české výpravy Martin Doktor.