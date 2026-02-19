Předplatné

Největší smolař Her! Soupeř jej připravil o medaili, teď mu nestačil ani olympijský rekord

Zdroj: ČTK / AP / Ben Curtis
Nizozemský rychlobruslař Joep Wennemars je horkým aspirantem na největšího smolaře letošních olympijských her. V závodě na 1000 metrů nedosáhl na medaili kvůli kolizi s Číňanem C’-wen Lienem, o osm dnů později mu na zisk cenného kovu nestačilo ani překonání původního olympijského rekordu. V extrémně rychlém závodě na 1500 metrů skončil až čtvrtý, v posledních rozjížďkách se před něj dostali hned tři soupeři. Program rychlobruslení na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Třiadvacetiletá rychlobruslařská superstar ztratila minulou středu výborně rozjetý závod na 1000 metrů kvůli střetu v závěrečném kole s čínským soupeřem C’-wen Lienem. Ten jí při výměně drah nedal přednost, ačkoliv podle pravidel měl. Oba se dotkli bruslemi, favorit zakopl a následně ztratil potřebný rytmus.

Závod sice dokončil v čase 1:07,58, jenže poté se před něj vyšvihli ještě čtyři soupeři. Joep Wennemars bral hořké páté místo a své rozčarování dal v cíli pořádně najevo. Rozhazoval rukama, nadával, a jakmile se mu Číňan snažil omluvit, strčil do něj, za což jej fanoušci vybučeli.

„Co jsem si po závodě myslel? Že je můj olympijský sen v troskách,“ hlásil Wennemars. Přestože mu rozhodčí dali možnost opravy, potřebný výkon už při ní nevydal. Za svým původním časem zaostal zhruba o sekundu. „Je hrozné, že musím být zpátky na startu za méně než půl hodiny. Každá minuta se totiž počítá,“ měl jasno po opravě.

Další tvrdou ránu vstřebával Nizozemec při závodě na 1500 metrů. V jedenácté rozjížďce z celkových patnácti sice překonal olympijský rekord, nicméně vzápětí se před něj dostali tři další závodníci. Včetně Kjelda Nuise, dřívějšího rekordmana z Pekingu.

Před obhájce zlata se protlačili také Jordan Stolz a především Ning Čung-jen z Číny, který stanovil nové olympijské maximum v čase 1:41,98. Wennemars, jeden z nejlepších rychlobruslařů na krátkých tratích, tak z Itálie odjede bez medaile. A k tomu ještě pořádně rozladěný.

