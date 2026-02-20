Leerdamová je v suchu. Hvězdě prošla odhalená podprsenka po zlatu, doma ale slyší kritiku
Byla to snad kampaň? Mezinárodní olympijský výbor rozhodl, že nebyla. Nizozemská rychlobruslařka Jutta Leerdamová po zisku zlaté medaile v závodě na 1 000 metrů rozepla svou kombinézu a ukázala značku podprsenky. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Obletovaná sportovkyně a snoubenka boxera a influencera Jakea Paula v závodě na 1 000 metrů zároveň vytvořila olympijský rekord. Hala v Miláně aplaudovala a hvězda Oranjes ukázala sportovní podprsenku Nike. Emotivní fotografie se šířily internetem. Údajně je viděly stovky milionů sledujících na Instagramu právě pod označením společnosti Nike. Tím si mohla Leerdamová přijít na velké peníze.
Mělo to jeden velký háček, MOV je docela striktní vůči jakýmkoliv reklamám. Notabene u takových mediálních hvězd, jako je Leerdamová, jejíž slávě na sociálních sítích se možná přibližuje maximálně čínská freestyle lyžařka a modelka Eileen Guová. Řešilo se tak, jestli Leerdamová v tomto ohledu vědomě neporušila olympijské zásady. Ve čtvrtek bylo potvrzeno, že nikoliv.
„Nejsem expertka na rychlobruslení, ale chápu, že rozepnout si kombinézu hned po projetí cílem je normální. Zvlášť, když je kombinéza velmi těsná. Je to běžná praxe a ne marketingový trik,“ řekla Anne-Sophie Voumardová, marketingová ředitelka MOV.
Lidé ji milují i nesnáší
Od veřejnosti však Leerdamová schytala i ostrou kritiku, kterou ji zahrnul například bývalý fotbalista a dnes sportovní novinář Johan Derksen. „Její chování je pro mě hrozné. Kdybych byl jejím trenérem, netoleroval bych to. Celé Nizozemsko postupně začíná být jejím chováním trochu unavené,“ dodal ostře. Otázkou je, jak moc si Leerdamová do podobných věcí nechá mluvit zrovna od trenéra.
Závodnice je ve zvláštní pozici. Nizozemsko jí na jednu stranu leží u nohou. Je populární, teď má zlatou olympijskou medaili, světová média ji prohlásila za nejatraktivnější olympioničku 2026. Zároveň na ni má mnoho lidí pifku kvůli jejímu chování, které korunovala snobskou cestou do dějiště her osobním tryskáčem.
Profesor Rob Wilson, který je předním odborníkem na finance ve sportu, byl dotázán, jak celou situaci kolem Leerdamové vnímá, protože její přijmy začínají giganticky růst. „Vzhledem k její kombinaci úspěchu na stupních vítězů a vysoké angažovanosti na sociálních sítích, které evidentně dosáhla, se pravděpodobně bavíme o částkách mezi osmi a desíti miliony liber ročně, zejména během vrcholných olympijských cyklů,“ řekl Wilson deníku Daily Mail.
Leerdam má na Instagramu přes 6,4 milionu sledujících a jediný příspěvek dokumentující její den po zisku zlata získal milion lajků. Pochopitelně hodně těží z partnerského spojení s Paulem. Dohromady vykazují obrovský marketingový potenciál.