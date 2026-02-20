Skoro třináct kilometrů v masáku? Šance na medaili pro Jílka: Jsem na to zvyklý
Z olympiády odjede jistojistě jako český hrdina se dvěma medailemi na krku. Pořád je ale šance, aby přidal třetí. Rychlobruslař Metoděj Jílek (19) bude startovat ještě v sobotním závodu s hromadným startem. Největší favority bychom hledali jinde, ale nejmladší olympijský šampion české historie už předvedl i v této disciplíně v rámci SP zajímavé výsledky. „Je to hrozně nevyzpytatelné. Mám šanci na medaili, ale taky můžu být patnáctý,“ řekl po závodě na 1500 metrů. Program rychlobruslení na ZOH 2026 ZDE>>>
Každý den posvícení být nemůže. Závod na 1500 metrů Jílkovi nevyšel dle představ, litoval pak, že si ho prohrál už na startu špatnými myšlenkami. Je ale fakt, že patnáctistovka je pro Jílka spíše doplňková disciplína. Taky potvrdil, že po zlaté desítce ho trápilo mírné nachlazení. „Myslím, že v sobotu by to mělo být lepší,“ řekl po patnáctistovce.
Co je masák?
Závod s hromadným startem bývá do jisté míry loterií. Takzvaný masák je zkrátka rovnice s mnoha proměnnými. Jede se na 16 kol, jde o kontaktní typ závodu, který jinak v rámci rychlobruslení nemá obdoby. Proti sobě zápolí ve dvou semifinále určitý počet závodníků v jedné rozjížďce. Ve SP jich bývá i přes dvacet, tady na ZOH jich bude šestnáct. Do finále postoupí z každého semifinále osm nejlepších. Nezáleží však jen na tom, kdo je první až osmý v cíli po 6 400 metrech. Po čtyřech, osmi a dvanácti kolech čekají mezisprinty. Je to podobné jako sprinterské prémie na dlouhých štrekách v běžeckém lyžování. První získá tři, druhý dva a třetí jeden bod. První celkově v cíli celého závodu pak bere šedesát bodů. Druhý čtyřicet a třetí dvacet. Samotné mezisprinty tak závodníka k medaili nedoženou, ale mohou být berličkou v postupové hře do medailových bojů.
Finále se jede jenom zhruba hodinu a čtyřicet minut po začátku prvního semifinále. Borci, kteří postoupí, tak budou mít v nohách na konci dne téměř třináct kilometrů.
„Já jsem na to zvyklý z kolečkových závodů. Myslím, že mi to bude prospívat, jelikož jsem takový vytrvalec. Ti, kteří jsou spíš sprintově založení, to budou mít horší. Pro mě to bude spíš výhoda. Pokud se teda dostanu ze semifinále,“ má jasno Jílek.
Favorit je „Klaebo na bruslích“
Finále by mu utéct nemělo. Patří do okruhu favoritů na cenný kov. Velkým soupeřem mu bude například belgický obhájce zlata z Pekingu Bart Swings. „Potěšilo mě, když vyhrál v roce 2022. On je původně taky kolečkový rychlobruslař,“ svěřil se český zlatý hoch.
Proti němu však nebude stát pouze Swings, který se dá označit za specialistu na tuto disciplínu. Medailové ambice budou mít i nizozemský veterán Jorrit Bergsma, zlatý ze stíhačky s italským týmem a poslední mistr světa v této disciplíně Andrea Giovannini, ale hlavně americký sprinter a zlatý na hrách na 500 i 1000 metrů Jordan Stolz, i když pro něj už by dva takto dlouhé závody brzy po sobě mohly být moc. Proto Jílek ví, že otálet by se nemuselo vyplatit.
„Určitě tam lidi budou chtít odjet do úniku. Stolze bude skoro nemožné porazit ve finálním sprintu. Takže bude to podle mě více únikové,“ míní Jílek. Zdá se to jako nutnost, Stolz je takový rychlobruslařský Johannes Klaebo, toho si nechcete přivést do cílové rovinky a bojovat v závěrečném sprintu.
Český reprezentant se na závod s hromadným startem dobře naladil v Inzellu, když tam těsně před olympiádou dokonce vyhrál. Z elitních soupeřů tam přitom chyběl jen Stolz. Giovanniniho, Bergsmu i Swingse dokázal v Inzellu porazit.
Pokud by uspěl, znamenalo by to pro Česko historicky první medaili z této disciplíny z velké světové akce, protože Martina Sáblíková v minulosti závodům s hromadným startem neholdovala.