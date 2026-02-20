Rychlobruslení ONLINE: Zdráhalová jede oblíbenou patnáctistovku, vyrovná se nejlepším?
Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová jede dnes na olympiádě v severní Itálii svou hlavní disciplínu - závod na 1 500 metrů. Češka má šanci vylepšit desáté místo z kilometru. Na patnáctistovce se jí daří víc, na Světovém poháru v Hamaru byla dokonce čtvrtá. Vyrovná se nejlepším? Zdráhalová startuje v poslední patnácté jízdě s favorizovanou Japonkou Miho Takagiovou. ONLINE přenos ze závodu sledujte od 16.30 na iSportu. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>