Sáblíková okusila roli trenérky: Bylo to hrozný! Zdráhalová dojela čtrnáctá a s migrénou
PŘÍMO Z ITÁLIE | Zase obula brusle a postavila se na ledový ovál. Tentokrát však ne jako závodnice, ale jako trenérka. Martina Sáblíková v pátek odpoledne podpořila svoji partnerku Nikolu Zdráhalovou na trati na 1500 metrů a po závodě s ní dlouho seděla na hrazení, kde mladší závodnice schovala tvář do dlaní. Pod dohledem rychlobruslařské legendy dojela na 14. místě. „Nešlo o zklamání. Ale po závodě se mi rozjela migréna, takže se necítím ideálně,“ vysvětlovala devětadvacetiletá olympionička. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Zatímco na oválu probíhal závod devátého páru, přišly společně na plochu uprostřed, kde se jejich cesty rozdělily. Nikola Zdráhalová zamířila doleva do vyhrazeného obdélníku pro závodnice, Martina Sáblíková se vydala na opačnou stranu na místa pro trenéry.
V ruce držela tabuli na mezičasy, přátelsky se pozdravila s kanadskými kouči a posadila se vedle svého dlouholetého mentora Petra Nováka. Sundala si bundu a nazula brusle. Stejně jako tolikrát v minulosti, přesto tentokrát v jiné roli.
„Bylo to hrozný. Byla jsem hrozně nervózní, to bylo strašný. Vím, co prožívá závodník na startu. Když jsem tam stála, než je představili, normálně jsem cítila, jak se mi klepou kolena. To bylo hrozný,“ popisovala Sáblíková se smíchem po závodě.
Před jízdou týmové kolegyně a životná partnerky zaujala místo na rovince naproti cíli, připravená podporovat a sdělovat časy během dalších čtyř kol. V předklonu u hrazení ukazovala Zdráhalové připranou tabulku, při každém průjezdu na ni zakřičela několik slov. „Hnala jsem se za časem a nevnímala jsem, co se na střídačce děje. Co tam na mě Petr s Marťou řvou. Ale je to boží, že tam byla,“ vykládala Zdráhalová před novináři.
Po průjezdu cílem si se Sáblíkovou v dráze plácla, ztráta 2,84 sekundy stačila na 14. místo. Po dojetí si kousek od místa pro trenéry sedla na vnitřní hrazení a tvář zabořila do dlaní. Od Sáblíkové se dočkala slov podpory, společně seděly na stejném místě několik minut, zatímco okolo uklízeli dobrovolníci ovál a šťastné medailistky slavily. „Věděla, že se necítím ideálně, tak se ptala, jestli nechci pití či pomoct z ledu, přinést chrániče. V ten moment nešlo nic víc udělat, já jsem se z toho potřebovala dostat sama,“ vysvětlila Zdráhalová, co mezi ní a Sáblíkovou proběhlo.
Češka startovala nezvykle až v poslední jízdě s držitelkou světového rekordu Miho Takagiovou. I to ji svazovalo. „Bála jsem se, že jí na první střídačce budu překážet, což jsem nechtěla. Snažila jsem se to rozjet co nejrychleji, na střídačce jsem byla první, pak jsem se hnala za časem a nedělala jsem to, co jsem měla a to mě stálo hodně sil,“ litovala česká reprezentantka.
„Neměla jednoduchou úlohu se tam postavit. Byla hrozně nervózní, bylo to na ní vidět. Říkala, proč zrovna já. Bylo strašně těžký tam stát, jenom se postavit na start. Když víte, že někdo jede na placku, nechcete udělat nějaké faux pas, co jsme tady už viděli,“ přidala Sáblíková.
Japonka Takagiová se však nakonec medaile nedočkala. Závod ovládla k radosti oranžově zbarvených tribun Nizozemka Antoinette Rijpma-De Jongová. Stříbro brala Norka Ragne Wiklundová a třetí skončila kanadská závodnice Valerie Maltaisová.
Hromadný start? Teď nemám sílu
Zdráhalová přidala na Hrách třetí start, předtím závodila na kilometrové a půlkilometrové trati. Na delší distanci skončila desátá, na kratší brala 26. místo. Sáblíková brala klání v Miláně jako olympijskou rozlučku. Pod pěti kruhy se představila pošesté, vysněný příběh jí zhatila nemoc. Na třech kilometrech vůbec nestartovala, na pětce dojela i kvůli problémům s dýcháním jako jedenáctá.
Teď si vyzkoušela roli trenérky, do níž by se mohla v brzké budoucnosti přesunout. Definitivní tečku za Hrami udělá Sáblíková v neděli, kdy bude na slavnostním zakončení českou vlajkonoškou. O poctu se podělí s rychlobruslařem Metodějem Jílkem, jenž zatím v Miláně vybojoval zlatou a stříbrnou medaili. „Ještě jsme spolu ani jednou nebyly na zahájení a ukončení, bude to naše premiéra a užijeme si to,“ svěřila se Zdráhalová.
Startovat může ještě v sobotním závodu s hromadným startem. Zda se na led postaví, ale ještě nebyla rozhodnutá. „Není to má trať, na kterou bych se připravovala. Mám z toho respekt a teď nemám sílu, takže se spíš přikláním, že to nepojedu,“ prozradila čtrnáctá žena závodu na 1500 metrů.
Rychlobruslení (Milán):
Ženy - 1500 m: 1. Rijpmaová-De Jongová (Niz.) 1:54,09, 2. Wiklundová (Nor.) 1:54,15, 3. Maltaisová (Kan.) 1:54,40, 4. Boweová (USA) 1:54,70, 5. Koková (Niz.) 1:54,79, 6. Takagiová (Jap.) 1:54,87, ...14. Zdráhalová (ČR) 1:56,93.