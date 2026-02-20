Útěcha v cíli. Sáblíková hnala Zdráhalovou jako trenérka, zklamaná Češka byla čtrnáctá
PŘÍMO Z MILÁNA | Zase obula brusle a postavila se na ledový ovál. Tentokrát však ne jako závodnice, ale jako trenérka. Martina Sáblíková v pátek odpoledne podpořila svoji partnerku Nikolu Zdráhalovou na trati na 1500 metrů a po závodě s ní dlouho seděla na hrazení, kde mladší závodnice zaháněla smutek. Pod dohledem rychlobruslařské legendy dojela na 14. místě a na její tváři bylo patrné zklamání. Program rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
Zatímco na oválu probíhal závod devátého páru, přišly společně na plochu uprostřed, kde se jejich cesty rozdělily. Nikola Zdráhalová zamířila doleva do vyhrazeného obdélníku pro závodnice, Martina Sáblíková se vydala na opačnou stranu na místa pro trenéry.
V ruce držela tabuli na mezičasy, přátelsky se pozdravila s kanadskými kouči a posadila se vedle svého dlouholetého mentora Petra Nováka. Sundala si bundu a nazula brusle. Stejně jako tolikrát v minulosti, přesto tentokrát v jiné roli.
Před jízdou týmové kolegyně a životná partnerky Zdráhalové už byla Sáblíková na svém místě. Na rovince naproti cíli, připravená podporovat a sdělovat časy během dalších čtyř kol. V předklonu u hrazení ukazovala Zdráhalové připranou tabulku, při každém průjezdu na ni zakřičela několik povzbudivých slov. Po průjezdu cílem vystoupila Sáblíková do dráhy, aby si se svojí partnerkou povzbudivě plácla.
Ztráta 2,84 sekundy stačila Zdráhalové na 14. místo. Po dojetí na ní bylo patrné zklamání, kousek od místa pro trenéry si sedla na vnitřní hrazení a tvář zabořila do dlaní. Od Sáblíkové se dočkala slov útěchy, společně seděly na stejném místě několik minut, zatímco okolo uklízeli dobrovolníci ovál a šťastné medailistky slavily.
Závod ovládla k radosti oranžově zbarvených tribun Nizozemka Antoinette Rijpma-De Jongová. Stříbro brala Norka Ragne Wiklundová a třetí skončila kanadská závodnice Valerie Maltaisová.
Zdráhalová přidala na Hrách třetí start, předtím závodila na kilometrové a půlkilometrové trati. Na delší distanci skončila desátá, na kratší brala 26. místo. Sáblíková brala klání v Miláně jako olympijskou rozlučku. Pod pěti kruhy se představila pošesté, vysněný příběh jí zhatila nemoc. Na třech kilometrech vůbec nestartovala, na pětce dojela i kvůli problémům s dýcháním jako jedenáctá.
Teď si vyzkoušela roli trenérky, do níž by se mohla v brzké budoucnosti přesunout. Definitivní tečku za Hrami udělá Sáblíková v neděli, kdy bude na slavnostním zakončení českou vlajkonoškou. O poctu se podělí s rychlobruslařem Metodějem Jílkem, jenž zatím v Miláně vybojoval zlatou a stříbrnou medaili.
Rychlobruslení (Milán):
Ženy - 1500 m: 1. Rijpmaová-De Jongová (Niz.) 1:54,09, 2. Wiklundová (Nor.) 1:54,15, 3. Maltaisová (Kan.) 1:54,40, 4. Boweová (USA) 1:54,70, 5. Koková (Niz.) 1:54,79, 6. Takagiová (Jap.) 1:54,87, ...14. Zdráhalová (ČR) 1:56,93.