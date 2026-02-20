Sáblíková o trenérské budoucnosti: Zatím to uzavřené nemám. Nastoupí ještě na MS?
PŘÍMO Z ITÁLIE | Zažila jízdu na horské dráze. Rychlobruslařská legenda Martina Sáblíková si vysnila olympijskou rozlučku s co nejlepším výsledkem, místo toho část Her strávila v posteli. Po nemoci dojela na pětce až jedenáctá a další starty nepřidala. Na závěr si naopak vyzkoušela na patnáctistovce roli trenérky a po závodu promluvila o budoucnosti. „Buď tahle pětka byl můj poslední závod, nebo ještě pojedu v Heerenveenu,“ prozradila držitelka sedmi olympijských medailí. Bude se v budoucnu věnovat trénování?
S tabulkou na mezičasy se postavila na rovinku ledového oválu a hlasitým křikem podporovala svoji partnerku Nikolu Zdráhalovou. Martina Sáblíková v pátek zažila premiéru v trenérské roli na olympiádě a přiblížila se pozici, kterou jí po závodnické kariéře věstil kouč Petr Novák.
„Uvidíme, to je velká neznámá. Neříkám, že nebylo příjemné tam stát. Bylo to zase něco jiného. Ale zatím ještě uzavřené nemám, jak to bude pokračovat,“ odpovídala Sáblíková na otázku ohledně trenérské budoucnosti.
Od Nováka už neslýchá tak často jako v minulosti, že se vydá právě tímto směrem. „Protože jsem mu řekla, že si to nakonec stejně musím rozhodnout sama. Je tam spousta faktorů, proč jo a proč ne. Pořád nad tím ještě přemýšlím. Musím si dát chvilku pauzu od všeho, popřemýšlet o tom pak v klidu. Ne teď emočně zainteresovaná do spousty věcí. Pak uvidím,“ prozradila.
Příběh šestinásobné účastnice olympijských her sledovalo v Miláně celé Česko. Sáblíková se chtěla loučit jako závodnice, v ideálním světě ještě s medailí na krku. Do plánů ale promluvilo zdraví. Rychlobruslařská ikona se z trojky odhlásila kvůli viróze, na pětikilometrovou trať šla ve stavu, který měl do stoprocentního hodně daleko. Výsledkem bylo až předposlední místo.
„Za tuhle olympiádu jsem zažila víc než za celých 20 let předtím. Bylo to pořád nahoru dolů, emoce lítaly jako na horský dráze. Jak olympiáda začala smutně, tak pro mě nakonec absolutně geniální. Mety dvě placky, dneska na střídačce. Samozřejmě prvních probrečených pár dní, pak můj závod. Nakonec dobrý. Nevěděla jsem, že se tohle dá stihnout za čtrnáct dní,“ ohlížela se s úsměvem Sáblíková.
Bála jsem se, že odejdu a česká vlajka...
V osmatřiceti letech je na konci závodnické cesty. V původních plánech figurovalo ještě mistrovství světa v Heerenveenu, ale finální slovo bude mít zase zdraví. „Zdravotní stav to pořád ovlivňuje. Až přiletíme domů, měla bych jít na testy na kolo. Podle toho, co mi řekne doktor, buď pojedu a odzávodím ještě v Heerenveenu, a nebo prostě už ne,“ nastínila trojnásobná olympijská vítězka.
Pokud ji tělo nepustí do šampionátu, pětka v Miláně bude posledním startem v její kariéře. „Nejhezčí tečka už stejně byla. Myslím, že tohle mi nic vynahradit nemůže. Celých čtrnáct dní… To pardon. Bylo to nahoru dolů,“ vykládala zkušená rychlobruslařka.
V neděli na slavnostním zakončení Her ponese spolu s Metodějem Jílkem českou vlajku. Další dny stráví přípravou. „Zatím se snažím trénovat, protože doufám, že tělo začne nějakým způsobem fungovat normálně a v Heerenveenu budu moct jet. Zatím žádný odpočinek nehrozí. Budu ho mít buď od pětadvacátého, nebo pak od osmého,“ řekla Sáblíková.
Ať už její příběh dopadne jakkoliv, zapíše se do dějin. Sáblíková vybojovala při šesti účastech na olympiádě sedm medailí, na mistrovstvích světa brala neuvěřitelných jednadvacet prvních míst. Pod pěti kruhy v Miláně symbolicky předala štafetu Jílkovi, který se v devatenácti letech uvedl na své první olympiádě dvěma medailemi a třetí ještě bude moct přidat. Sáblíková dobře ví, že české rychlobruslení je ve správných rukách.
„Hrozně jsem se o náš sport bála, že odejdu a česká vlajka už nebude tak vysoko. Jsem hrozně ráda, že jsem se mýlila a dopadlo to takhle. Sešlo se to v pravý moment,“ prohlašovala ledová královna jen před pár dny.