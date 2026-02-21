Předplatné

Jílek medaili z hromadného závodu nepřidal. V podivném finále zaspal peloton

Zklamaný Metoděj Jílek v cíli závodu s hromadným startem
Český rychlobruslař Metoděj Jílek zakončil olympijské hry v Miláně, na nichž získal zlato a stříbro, čtrnáctým místem v závodě s hromadným startem
Rychlobruslař Metoděj Jílek v semifinále hromadného závodu
21
Zdeněk Janda, maš
Rychlobruslení na ZOH 2026
PŘÍMO Z ITÁLIE | Ještě před tím, než vstoupil na led, bylo jasné, že je králem české výpravy do Milána. V závodě s hromadným startem Metoděj Jílek třetí medaili do své sbírky z letošních Her nepřidal. Po zlatu a stříbru v tratích na deset a pět kilometrů se ve specifické disciplíně nedostal ani do top desítky. Dojel na čtrnáctém místě. Finálová jízda byla ale podivnou snad pro všechny, až na vítěze z Nizozemska Jorrita Bergsma. Všichni ostatní jakoby zaspali chvíli pro atak. „Byl to divný závod," přiznal sám Jílek. Program a výsledky rychlobruslení na ZOH 2026 >>>

Boj o další medaili mu v hromadném závodě nevyšel. Asi tak dvě kola před koncem Metoděj Jílek zakroutil hlavou, jako by zjistil, že na cenný kov tentokrát nemá. A zdálo se, že už to jenom odjel. Bylo cítit, že i bronz visí moc vysoko.

V rozhovoru po závodu mluvil o tom, že to bylo ze strany favoritů protaktizované a nikdo nečekal, že někdo ujede takhle brzo. „I pro mě je to poučení," říkal hrdina Her, jenž získal zlato a stříbro.

Devatenáctiletému rychlobruslaři, který se v uplynulých dnech hned dvakrát zapsal do historie, přitom hromadné závody běžně sedí.

Především díky tomu, že na něj má průpravu z kolečkových bruslí. Dlouhé nože totiž neustále kombinuje s kolečky, na nichž je také pekelně rychlý a úspěšný. A právě na kolečkách se závodí hromadně, takže je Jílek zvyklý na ostré lokty.

Jenže tady v tom je ani nemohl uplatnit. Celou dobu se jelo v balíku. „Překvapilo mě, že to nikdo nechtěl stáhnout," litoval, když přišel mezi novináře.

Chlapi si obvykle v balíku nic nedarují, takže ti nejlepší musí kombinovat nejen fyzickou sílu, ale i odolnost a schopnost se procpat dopředu. Což potvrdil i jeho dlouholetý trenér Pavel Zajpt z oddílu Roller Team Stars Praha, v němž Jílek v mládí působil.

„Hromadné závody miluje, což má právě z koleček. Tam odstranil bariéru strachu, protože ono není sranda letět na bruslích v balíku větší rychlostí než 45 kilometrů v hodině. Ale on se toho nebojí, má úžasnou orientaci, dokáže proskočit mezi závodníky,“ říká o něm pro iSport.cz jeho někdejší trenér, jenž je mu nablízku i v Miláně. „Nemá strach a právě z toho těží i na ledě,“ dodává Zajpt.

V druhém semifinále Jílek ukázal sílu. Krátce po startu se podíval kolem sebe, jak jsou rozložené síly. A v hlavě si sestavil taktiku. Nejdřív se držel vzadu, třetí od konce. Ale postupně se prodral dopředu. Vyhrál dva sprinty, čímž si zajistil dostatečný počet bodů. No a mohl ušetřit síly. Závod už v klidu dojížděl, dokonce se několikrát vzpřímil, aby ulevil tělu.

Jenže v tom hlavním závodu už to nebylo ono.

