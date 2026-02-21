Rychlobruslení ONLINE: Jílek opět v akci, zabojuje o medaili v závodě s hromadným startem?
Rychlobruslař Metoděj Jílek dnes absolvuje poslední start na olympijských hrách v Miláně. Zlatý medailista ze závodu na 10 000 metrů, který byl na poloviční trati stříbrný, jede v závodě s hromadným startem. Devatenáctiletý český reprezentant patří mezi favority, před necelým měsícem ovládl Světový pohár v Inzellu. Rozšíří ještě českou medailovou sbírku? ONLINE přenos ze závodu sledujte na iSportu, semifinálové jízdy začínají v 15.00. Finále je na programu v 16.40. Program a výsledky rychlobruslení na ZOH 2026 >>>
„Je to hrozně nevyzpytatelné. Mám šanci na medaili, ale taky můžu být patnáctý. Takže vůbec nedokážu říct. Záleží na tom, jak se závod bude odvíjet a jaká udělám rozhodnutí,“ řekl Jílek novinářům ke svým šancím.
Specifikem olympijského závodu je, že rychlobruslaři musí před bojem o medaile absolvovat semifinálovou jízdu. V rozmezí necelých dvou hodin je tak čeká dvakrát 16 kol. Jílek věří, že by to mohla být jeho výhoda.