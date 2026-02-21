Jílek o divném závodu: Nikdy bych tohle nečekal! Popsal, na koho je nejvíc naštvaný
PŘÍMO Z ITÁLIE | Doteď kroutíte hlavou a říkáte si, co to bylo za závod? Nebojte, nejste v tom sami. Podobně mluvil i přímý aktér, tedy Metoděj Jílek. „Rozhodně bych nečekal, že první únik dokáže ujet do cíle. Hodně týmů to prokaučovalo,“ vykládal hrdina Her, jenž předtím získal zlato a stříbro. Měl zálusk i na medaili v závodě s hromadným startem, ale skončil čtrnáctý. V rozhovoru s novináři se snažil popsat, co se vlastně dělo. Chce to číst pozorně, protože ve hře bylo hodně faktorů…
Už když viděl, že jsou soupeři o půl kola před balíkem, věděl, že je to marný boj a medaile neklapne. Poslední kolo už vypustil. Nakonec uspěl 40letý holandský lišák Jorrit Bergsma. Favorizovaný Američan Jordan Stolz byl čtvrtý a právě na něj podle Jílka, dvojnásobného medailisty z Milána, padá hlavní vina. Tak pojďme s ním po stopách prapodivného závodu
Jaké to bylo?
„Byl to hodně atypický závod. Rozhodně bych nečekal, že první únik dokáže dojet do cíle, ještě k tomu na olympiádě. Bylo to hodně specifické a myslím, že hodně týmů to prokoučovalo a přišlo o boj o cenné kovy.“
Jaká byla vaše taktika?
„Já jsem si myslel, že silnější tým, jako je Amerika s Jordanem Stolzem, první úniky stáhnou. Stolz je několikanásobný zlatý medailista, měl podle mě největší šanci na výhru. Stačily mu dva kroky a byl by taky s nimi. Očekával jsem, že bude závodit, ale bohužel nezávodil.“
Co jste s tím pak chtěl dělat vy?
„Vyjet čtyři nebo pět kol před cílem a zkusit balíku ujet těsně před finálním sprintem. To byla vlastně moje jediná šance na medaile. Bohužel závod se vyvíjel jinak, v balíku to bylo neskutečně lehký a sprinteři pak měli nohy na finální sprint.
Co byste udělal jinak?
„Kdybych věděl, co se stane, tak bych se určitě vydal za Bergsmou. Dokázal bych v tom úniku být. To mě na tom štve nejvíc. Věděl jsem, že únik udělá, ještě předtím, než do něj šel. Když jsem se ohlídl, viděl jsem, že se na to chystá. Rozhodoval jsem se, jestli se přidat, nebo ne. Ale věděl jsem, že balík táhne Jordan Stolz, kterému stačí udělat dva kroky a byl by na mě. Podle mě to ty týmy dost prokoučovaly.
Balík vypadal sebevědomě, že únik chytne. Dlouho se nic nedělo a pak už bylo pozdě?
„No právě. Nikdo nestahoval, přitom je tam hodně týmů, co jsou po dvou. Všichni jen koukali na sebe, kromě Belgičanů, kteří jako jediní stahovali. Ostatní se koukali na sebe, nic nedělali a přišli tím o šanci na medaili.“
Stíháte během závodu si všechno propočítávat?
„Věděl jsem, že když jsou půl kola od nás, že to nejspíš nevyjde a už je nesjedeme. Když se k tomu nikdo nehlásil v první polovině závodu, tak už to nikdo nesjede v té druhé. Byla to dejme tomu lenost ostatních lidí. Myslím si, že úplně nebyla zodpovědnost na mně. Já jsem sám, nemám ani šanci na finální sprint. Kdybych to táhl já, neměl bych pak síly udělat nic.“
Stolz měl největší zodpovědnost...
Je to i tím, že takových závodů moc není? A chybí taktická vyzrálost?
„Jordan Stolz tyhle závody začal jezdit teprve tuhle sezonu, takže asi nemá tak velké zkušenosti jako mají ostatní závodníci. Nemyslím si, že ho to omlouvá. Sil má dost, je to nejrychlejší závodník, který tady je. Myslím si, že ty dva kroky by ho tolik sil nestály. Vina není jenom na něm, ale i na ostatních týmech. Tenhle přístup mě štve. Kdybych byl na jeho pozici, určitě bych se snažil to stáhnout. Jako to udělal Bart Swings, i když je slabší bruslař. Belgičani jako jediní odvedli fakt skvělou práci.“
Stolz měl mít tedy hlavní zodpovědnost? A vyrazit stáhnout lídra?
„Ano, určitě. Byl s největší zodpovědností.
Takže vy mu nejvíc vyčítáte, že za to nevzal a nedohnal je?
„Určitě ano, takhle mu to vyčítáme. Je blbý to takhle říct, ale ano…“
To bylo hned na začátku, ne?
„Asi druhé kolo po startu, hned jak Jorrit (Bergsma) odjel. Já jsem v úniku mohl být, věděl jsem, že odjede. Ale podle mě ani on nechtěl ujet prvním únikem, spíš chtěl nastartovat závod. Aby ho sjeli. Chtěl z toho udělat těžší závod, protože věděl, že když se dostane do posledních kol s Jordanem (Stolzem), jeho nemá šanci nikdo předjet. Když se ho kdokoliv zeptá, podle mě ani on netušil, že tenhle únik bude o zlato.“
Kdybyste se připojil do úniku i vy, to už by se vás snažili dohnat, ne?
„Myslím si, že by nic nedělali. Po tom co jsem viděl tenhle závod, nic by nedělali, placka by byla jistá. Jel bych s Jorritem (Bergsmou) o zlato.“
On ukázal, jaký je lišák ve čtyřiceti letech, že?
„Je zkušený. Začal na maratonech, tenhle typ závodů jezdí dvacetkrát za rok. V Holandsku jezdí maratony, takže taktiku a pocit závodů má v sobě. Ve zkušenostech se mu nikdo nevyrovná, takže to vyhrál jenom na ně. A na to, jak je silný ve čtyřiceti. Zajel to opravdu skvěle. Proti němu nelze říct nic.“
Navíc je to těžké, když jste v týmu sám?
„Ano.“
Máte rád Tadeje Pogačara, tenhle cyklistický fenomén má v týmu na to lidi…
„Je to tak. (smích) Ti to pro něj kdyžtak stáhnou.“
Vy už jste pak ke konci kroutil hlavou, byl jste frustrovaný?
„Zkusil jsem zaútočit na bronz, ale celý závod se nic nedělo, sprinteři měli dobré nohy a prostě proti Jordanovi (Stolzovi), který vyhrál olympijského zlato na 500 metrů i na kiláku, poslední tři kola nemůžu udělat nic moc, když má čerstvé nohy. Protože byl v balíku, nemusel předtím nic moc dělat.“
Potom jste dlouho mluvil s týmovým lékařem, co jste rozebírali?
„Spíš jsem byl naštvaný a trochu jsem se mu vyzpovídával. Zanadával jsem si.“
Na co nejvíc?
„Na tu chybu na začátku. Nevím, jestli tomu teda říkat chyba, protože jsem netušil, že se závod může takhle rozvíjet. Jinak si myslím, že jsem jel dobře, na hranici svých možností. Poslední kolo, kdy mě předjeli, tak jsem to víceméně vypustil. Jestli budu desátý nebo čtrnáctý, to už pro mě takový rozdíl neudělá.“