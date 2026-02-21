Díky, Martino! Objetí s trenérem i přítelkyní a slzy. Legenda dostala borůvkové knedlíky
PŘÍMO Z ITÁLIE | Byl to další dojemný moment její poslední olympiády. A další slzy… Martina Sáblíková, legenda českého sportu a ledových oválů, se v Českém domě loučila. Možná už s celou kariérou, i když ještě existuje reálná šance, že za 14 dní pojede ještě na mistrovství světa. Ale jisté je, že Hry to byly poslední… „Díky všem,“ říkala dojatě. Po tváři jí tekly slzy, když se s ní loučil dlouholetý trenér Petr Novák. A znovu, když na pódium přišla její životní partnerka Nikola Zdráhalova a Metoděj Jílek. Martino, díky!
Trojnásobná olympijská vítězka zvládla svoje poslední Hry. Medaili nevybojovala, ale už jenom tím, že se po viróze postavila na start, ukázala, jaká je bojovnice. Navíc symbolicky předala štafetu svému nástupci.
„To, co tady předvede, bude opravdu pecka,“ řekla na začátku milánské mise o Jílkovi. Trefila se. Její 19letý nástupce získal zlato a stříbro a teď byl jeden z gratulantů, který ji přišel pozdravit na pódium. I se Zdráhalovou.
Obě dámy přepadlo dojetí, nemohly mluvit. „Je těžké něco říkat, ale jsem hrozně vděčná za to, že jsem ji mohla poznat i mimo led,“ vykládala rychlobruslařka, které při jejím posledním závodě v Miláně pomáhala Sáblíková jako trenérka.
Teď se obě objaly před fanoušky, kteří aplaudovali. „Je to fantastické děvče, to je základ,“ vysekl jí poklonu i dlouholetý trenér Petr Novák. Také on neudržel slzy, když se potkal se svojí osudovou svěřenkyní na pódiu.
„Tělo má potenciál, ale záleží, co hlava,“ pravil stále vitální kouč, jemuž je 77 let. Připomněl sobotního vítěze hromadného závodu, kterému je 40 let. Jorrit Bergsma uplatnil zkušenosti, ostatním pláchnul a vyhrál…
Že by inspirace i pro Sáblíkovou? Které je 38 let?
Kouč pak v emotivním proslovu mluvil o jejích medailích. O tom, jak spolu výborně vycházeli. „Dokázala mě tolikrát rozbrečet, to žádná jiná ženská nedovedla," pousmál se a pobavil celý Český dům. Zároveň opět vyjádřil přání, aby se Česko dočkalo rychlobruslařského oválu.
Zdá se, že olympiáda to pro ni byla skutečně poslední. Až dorazí z Milána, dojde na zdravotní prohlídky, které by měly odhalit, jestli je dost fit na to, aby startovala na mistrovství světa.
Asi se loučí, ne? pobavil Jílek
Ale olympiádě dala sbohem… V dojemném proslovu poděkovala fanouškům, svým nejbližším, ale i členům olympijského týmu. „Nic pro ně nebyl problém. Je úžasné, co všechno pro nás sportovce dělají. Opravdu moc velké díky,“ vykládala.
Od Martina Doktora, šéfa olympijské mise, dostala borůvkové knedlíky, které má tak ráda. „Na Martině nejvíc obdivuju, jaký je člověk,“ vysekl ji poklonu Jiří Kejval, šéf ČOV. Nechyběla ani gratulace od Jílka. Od jejího nástupce.
„Já jsem akorát přišel, takže nevím, co se děje. Ale asi se loučí, ne?“ rozesmál všechny přítomné, kteří několikrát tleskali a odcházející ledové královně ukázali mimořádný respekt. Jílek jí poděkoval za roky, které vedle ní mohl strávit.
Teď přichází jeho čas. Legenda se loučí.
Po dvaceti letech. První Hry absolvovala v Turíně roce 2006.