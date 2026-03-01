Pevný hlas a zlato na krku. Metoděj Jílek: golden boy, kterého Česko teprve poznává
Před olympiádou byl někým, kdo může být fakt dobrý. Pro širší veřejnost trochu neuchopitelný, málokdo by ho poznal. V Miláně prožil dva týdny, které z něj udělaly hrdinu. Česko našlo novou hvězdu, která je naštvaná po stříbru. Metoděj Jílek, zlatý a stříbrný medailista na ledových oválech, ostrý nástupce Martiny Sáblíkové. Tohle je náš GOLDEN BOY.
Byl pátek dopoledne, den startu Her. S novináři v mezinárodní části olympijské vesnice promluvila 38letá legenda Martina Sáblíková, chystající se naposledy do akce pod pěti kruhy. Už v tu dobu působila lehce nakřáple, byla zachumlaná v bundě a čepici.
Mluvila o emocích, které ji čekají. O strachu z toho, co bude dál. Bez rychlobruslení, bez přesně daného režimu. Bez toho, co miluje. Zmínila tlak a podporu mimo jiné od Petra Čecha. Posteskla si, že se na dráze zatím plouží. Chvíli zapózovala fotografům a její místo před houfem mikrofonů převzal on.
Ten, kterého předcházely signály, že rychlobruslení si piplá talent, jenž je taky pekelně rychlej a fakt může být dobrej. Že dřív jezdil na kolečkových bruslích a v sezoně byl výborný ve svěťáku. Že se jmenuje Metoděj Jílek. Víc nic.
Ještě předtím, než se vytáhlý mládenec rozpovídal, prohodila Sáblíková, trojnásobná olympijská šampionka a majitelka 21 zlatých medailí z mistrovství světa, k novinářům: „To, co tady předvede, bude fakt pecka. Uvidíte.“
Jílek si po ní stoupl před televizní kamery a spustil. Pevným hlasem, bez velkého rozmýšlení sypal pohotové reakce. „Čím to, že vás nerozhodí ani to, co se o vás povídá? Že byste mohl získat minimálně dva cenné kovy?“ Rychlobruslař nehnul brvou a automaticky odpověděl: „Já sám vím, na co mám. Vím, že mám na medaili, můžu to zajet. To jsem věděl dávno předtím, než to lidi začali říkat. Tlak ode mě je větší než od diváků.“
Wow… Takovou reakci vystřelí někdo, kdo je na Hrách poprvé a teprve se rozkoukává, co obnáší sběr odznáčků?
Hned při prvním veřejném vystoupení ukázal, jak si věří. Doplnil, že