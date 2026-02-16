Sáňkařka dál loví chlapy na ZOH: Randí s fanoušky, curleři jsou (asi) všichni zadaní
Olympijská motivace může být různá, jak odhaluje víc a víc americká sáňkařka Sophia Kirkbyová. Ta už má odpracováno. Ve dvojici s Chevonne Forganovou skončila pátá, stejně tak v závodě sáňkařských týmů. Jenže Kikrbyová zůstala v olympijské vesnici, chce dál randit a možná poznat i lásku. Ve „výběrovém řízení“ u ní uspěl fanoušek, který kvůli ní cestoval 960 kilometrů. Program saní na ZOH 2026 ZDE>>>
Kirkbyová vzala účast na ZOH 2026 po svém. Od počátku hlásá skrze sociální sítě, že si přijela do Itálie povyrazit, najít milostné vzplanutí a možná i vztah, ale v první řadě si chtěla užívat a poodkrýt lidem, jak randí olympionička.
Mnozí nezadaní muži jí proto oslovili skrze zprávy na sociálních sítích a Kirkbyová si jednoho ze ctitelů skutečně vybrala. Jedná se o Američana, který ale toho času žije ve Velké Británii.
„Je to fanoušek, který mi před dvěma týdny skočil do soukromých zpráv. Řekl: ‚Hele, právě jsem zjistil, že mám od 13. do 16. února volno. Bylo by divné, kdybych si zarezervoval ubytování pět minut od tebe?“ Zněl smělý mládencům dotaz. Kirkbyová odepsala, „Klidně, jen do toho. Tak sedl na letadlo a přiletěl mě navštívit,“ rozplývala se trojnásobná medailistka z MS.
Američanka se toho nebojí a sdílí zejména na Instagramu fotky z rande, ať už je to honosná večeře, nebo pobyt v místních lázních. Zároveň byla spojována s americkým snowboardistou Jakem Patesem. Sama se přiznala, že se jí líbí a kontaktovala ho na sociálních sítích. V pondělí ale dala jasně najevo, že Pates se nechytá. „Neozval se mi, takže to beru jako odpověď a jdu dál. Jsem silná, nezávislá žena, která má přes 2 500 žádostí o zprávu. Jsem si jistá, že bude vše v pořádku,“ dodala Kirkbyová.
Původně se zaměřila právě na sportovce. Pates byl konkrétní jméno, ale jinak sondovala, že řada potenciálních objektů je zadaných. „Bohužel jsem ve velmi malé vesnici. Už všechny ty lidi znám. Většina z nich má přítelkyně, jsou ženatí nebo randí spolu,“ vysvětlila.
„Pak je tu bob. To už znovu dělat nebudu. Můj bývalý je bobista. Taky mi přijde, že snad všichni curleři mají přítelkyně,“ svěřila se americkým médiím. Naštěstí jí „zbyli“ fanoušci.
Využívá tak naplno možnosti setrvat v olympijské vesnici, i když její vystoupení na ZOH už je u konce. Jiní sportovci by už vesnici opustili, ale americká delegace má bez výjimky pobyt prodloužen až do samotného konce všech soutěží. „Užiju si ještě zábavu, mám dovolenou,“ dodala. Na vyhození z kopýtka má ještě čas do konce tohoto týdne.