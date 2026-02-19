Sdruženáři bojují o ZOH i na mamutu. Třeba nás nahradí zimní volejbal, procedil Čech
PŘÍMO Z ITÁLIE | Podobně jako alpský snowboarding bojuje o přežití na olympiádě i severská kombinace. Sport s více než stoletou historií na Hrách drtí nízká sledovanost i gender. Byl čtvrteční závod dvojic ve Val di Fiemme olympijskou rozlučkou? „Věřím, že náš krásný sport bude pokračovat dál,“ říká reprezentant Jan Vytrval. Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>
Celé údolí Val di Fiemme je známé častými slunečními dny a modrou oblohou. V možný poslední den olympijské historie severské kombinace ale jako by se na ohroženou tradiční disciplínu rozhněvalo i nebe. Na můstku v Predazzu i na běžkařském okruhu v Teseru se borci prodírali hustou vánicí. Přesto byla tribuna před cílem plná.
„Troufám si říct, že závody ukázaly, že zájem o sport je. Přišlo dost fanoušků, spousta lidí koukala v televizi. Nějaký zájem to vzbudilo, což, doufám, zachrání sport a nemáme se čeho bát,“ líčí Jiří Konvalinka.
V závodě dvojic po spolupráci s Vytrvalem dovezl český tým na osmé místo. Sport pro lyžařské fajnšmekry má v zemi historii dvou mistrů světa – Otakara Německého a Ladislava Rygla staršího. Na přelomu století byly souboje Ladislava Rygla mladšího s Milanem Kučerou sledovány celým sportovním národem. Ještě nedávno závodila silná generace v čele s Pavlem Churavým či Tomášem Slavíkem.
Teď je však budoucnost disciplíny s velkou českou stopou ohrožená. Mezinárodní olympijský výbor zařadil severskou kombinaci spolu s alpským snowboardingem na listinu sportů, u nichž zvažuje, jestli je nechá v programu Her. Rozhodnout se má v červnu.
MOV argumentuje nízkou televizní sledovaností, malým počtem top zemí a taky genderovou nevyrovnaností. Ženy závodí ve Světovém poháru od roku 2020, na mistrovství světa začaly o rok později. Na Hrách v Itálii ale schází.
„Diváci přišli, kulisa byla neuvěřitelná. Zároveň vidím, že ženy, co dělají severskou kombinaci, se neuvěřitelně posunuly. A já věřím, že výkonnost už je taková, že není důvod je nedat za čtyři roky po našem boku na olympijské hry,“ argumentuje Vytrval.
Zachrání je ženy či mamut?
Před závody Světového poháru sdruženáři na protest kříží hůlky, čímž podporují kampaň svých kolegyň na sociálních sítích s hashtagem ´No Exception – Bez výjimky´.
„Doufáme, že MOV povolí ženám start na příštích Hrách a to zachrání náš sport,“ říká Konvalinka.
V Česku má severská kombinace navzdory všem problémům historicky silnou pozici v systému státní podpory. Armádní centrum Dukla nedávno pořídilo mazací stroj, který můžou spolu se skokany a běžci používat i sdruženáři. Co by se s disciplínou stalo, kdyby z programu Her vypadla?
„To se mě moc ptáte. U nás to tak je, když je sport olympijský, tak peníze má. Když není, tak je to daleko těžší. Třeba nás ve Svazu lyžařů nahradí zimní volejbal, těžko říct,“ hořce procedil Vytrval.
Mezinárodní lyžařská federace FIS za jednu ze svých klasických disciplín bojuje. Příští pátek se v Kulmu uskuteční první závod severské kombinace na mamutím můstku.
„To je další krok k tomu zpopularizovat trochu ten sport, udělat ho zajímavější. O té popularitě to je. Když se lidi koukají, tak sport bude pokračovat. Když se lidi nekoukají, tak bude končit,“ ví Vytrval.
Sám se ale ještě rozhodne, jestli do historického závodu na mamutu nastoupí.
„Po těch skocích, co jsem tady předvedl, si to budu muset nechat rozležet v hlavě, protože nemá cenu jezdit poprvé na mamuťák, kdybych se necítil dobře,“ řekl Vytrval.