Mráz v zádech, ticho. Polka je po hororovém zranění po operaci obličeje a děkuje
Byly to chvíle, kdy mrazilo v zádech. Celá hala pro olympijský short track jen v tichosti čekala, jak na tom polská rychlobruslařka na krátkých tratích Kamila Sellierová je. Při pádu jí totiž obličej kousíček pod okem pořezala brusle americké soupeřky. Teď už je Polka po operaci zlomeniny lícní kosti. „Děkuji všem za podporu,“ vzkázala na Instagramu, kde přidala fotku neporaněné poloviny obličeje.
Mnoho pádů v tomto sportu vypadá nebezpečně. Několik rychlobruslařů se po zadku či zádech řítí k bariérám na vnějším obvodu trati pro short track, brusle ve vzduchu.
V pátek na jeden z takových pádů doplatila na zimních olympijských hrách polská závodnice Kamila Sellierová. V závodu upadla, a když šla k zemi, trefila ji do obličeje, kousek od oka, zadní část nože na brusli Američanky Kristen Santos-Griswoldové. Polka totiž v pádu ztratila ochranné brýle.
Celá hala v děsivém tichu čekala, co se bude dít. Sellierová byla na ploše ošetřena a převezena do nemocnice v Miláně.
„Kamila podstoupila operaci, aby se lépe hojila zlomenina lícní kosti a lékaři jí také důkladně vyčistili ránu,“ řekl v neděli Eurosportu Konrad Niedzwiedzki z Polského olympijského výboru.
Závodnice už z nemocničního lůžka poslala optimistické vzkazy. „Vím, že mi jednou tahle fotka připomene, že jsem silnější, než si myslím,“ napsala Sellierová. Současně poděkovala za podporu. „A také bych vám ráda řekla, že už jsem na tom lépe.“
Kamila Sellierová, za svobodna Stormowská, nastoupila na Hrách v Miláně a Cortině do závodů na 1000, 1500 metrů a do smíšené štafety. V žádném z těch, které dokončila, ale výrazný výsledek nezaznamenala.