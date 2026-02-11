Fernstädtová: V Itálii máme dům, předchozí Hry zkazila cukrovka. Naznačila pauzu
Anna Fernstädtová bude na olympiádě bojovat o medaili, tentokrát doufá, že ji nebude tolik brzdit zdravotní stav. „Hodně to ovlivnila moje zdravotní diagnóza, takže jsem se moc nemohla soustředit,“ vzpomíná skeletonistka na poslední Hry v Pekingu. Jaký specifický má vztah k Itálii a jak naznačila možnou pauzu?
Můj nejsilnější zážitek spojený s olympiádou?
„Bohužel, je to cukrovka. Takže doufám, že tentokrát to bude hezčí, jednodušší a že si to víc užiju.“
První věci, které mě napadnou, když se řekne Itálie?
„Moře, pasta, dovolená, hory, dobrý jídlo a kafe.“
Moje zkušenost s Itálií?
„Docela velká. Od šesti let jsme tam jezdili každý rok s rodiči, asi čtyřikrát do roka. Máme tam malý dům. Já už jsem tam dlouho nebyla, protože nebyl čas. Ale určitě se na oblíbené místo zase někdy kouknu. Je to u Říma. Moc se těším, protože tam mám kámošku i známé.“
Na co nezapomenu z poslední zimní olympiády v Pekingu?
„Covid a cukrovka… Závody byly dobré, organizace skvělá, dráha mě bavila. Ale hodně to ovlivnila moje zdravotní diagnóza, takže jsem se moc nemohla soustředit. Museli jsme navíc hned odletět. Atmosféra mezi sportovci ale byla fajn.“
Který zimní olympijský vítěz je u mě top hrdina?
„Všichni jsou top, je neskutečné vyhrát. Neuvěřitelné, kolik medailí má Martina Sáblíková. I Ester, která se soustředí na snowboard, ale dokáže vyhrát také na lyžích. Nedá se říct, že jedna zlatá je lepší než druhá. Každá medaile je neskutečná.“
Co mě bude nejvíc zajímat po příletu na ZOH?
„Prostředí, jak všechno bude fungovat, ubytování. A jídlo - abych to mohla řešit kvůli cukrovce. V Cortině má být i nějaké malé zahájení. Takže kdyby to vyšlo a neměla bych hned druhý den ráno trénink, ráda bych na něj zašla.“
Co nesmí chybět v mojí výbavě na ZOH?
„Inzulin. Jinak bych neodjela žádný závod.“
Moje novinka v přípravě na ZOH?
„Trošku jsme změnili trénink, ale ne nijak extrémně. Šlo to postupně v průběhu čtyř let. Víc jsme se soustředili na výbušnost a rychlost. Je to vždycky o vývoji rychlosti a na technice běhu na ledě.“
Můj osvědčený rituál?
„Nosím stejné věci, i ponožky. Udělám si klidné ráno, každé závodní proběhne vždycky stejně. Nejdřív obouvám pravou botu, pak levou. Levou rukavici, pak pravou. Ale když to omylem udělám jinak, není to tak, že si ji sundám a udělám to znovu. Nemám nic konkrétního, co dělám a že bych se zbláznila, kdybych to vynechala.“
Co chci na ZOH dokázat?
„Medaile by byla krásná, ale to by si muselo všechno sednout k dokonalosti. Start, jízda, dobrý materiál. Když to sedne, šlo by to.“
Co bych udělala, kdybych olympiádu vyhrála?
„Jela bych na dovolenou, abych si odpočinula. Život by šel dál, není to tak, že by se všechno změnilo. I tak si dám nějakou pauzu, po náročných čtyřech letech to tělo potřebuje.“