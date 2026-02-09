Předplatné

Ukrajinský skeletonista má na helmě oběti války: Někteří byli mými přáteli

Skeletonista Vladyslav Heraskevyč na ZOH startuje v helmě, na které jsou vyobrazené ukrajinské oběti války
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč na ZOH startuje v helmě, na které jsou vyobrazené ukrajinské oběti válkyZdroj: Profimedia
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč na ZOH startuje v helmě, na které jsou vyobrazené ukrajinské oběti války
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč na ZOH startuje v helmě, na které jsou vyobrazené ukrajinské oběti války
3
Fotogalerie
pla
Skeleton na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

Skeletonisté mají za sebou první dva tréninky v olympijském korytě. Ukrajinec Vladyslav Heraskevyč se ukázal v solidním světle třetím a pátým místem. Hlavně ale rezonuje design jeho helmy, na které má vyobrazené ukrajinské oběti války.

Jak slíbil, tak činí. Před časem prohlásil, že olympijské hry využije k tomu, aby ukázal některé padlé hrdiny z řad svých krajanů. „Někteří z nich byli moji přátelé,“ řekl sedmadvacetiletý rodák z Kyjeva.

Na fotografiích jsou vyobrazeni například krasobruslař Dmytro Šarpar, který byl zabit u Bachmutu v roce 2023, nebo teprve čtrnáctiletá vzpěračka Alina Perehudovová, která byla společně se svou matkou zavalena troskami po výbuchu jedné z budov.

Na olympijských hrách v Pekingu 2022, kdy invaze Ruska na Ukrajinu byla na spadnutí, držel Heraskevyč v ruce transparent s nápisem „Žádná válka na Ukrajině“.

Pravidlo 50.2 Olympijské charty uvádí: „Na žádných olympijských místech, sportovištích ani jiných oblastech není povolen žádný druh demonstrace ani politické, náboženské či rasové propagandy.“

Heraskevyč uvedl, že v dalších ohledech má v úmyslu respektovat olympijská pravidla, která zakazují politické demonstrace na místech konání her.

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: První dvě české medaile a nejistota kolem DavidovéČeši na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů