Ukrajinský skeletonista má na helmě oběti války: Někteří byli mými přáteli
Skeletonisté mají za sebou první dva tréninky v olympijském korytě. Ukrajinec Vladyslav Heraskevyč se ukázal v solidním světle třetím a pátým místem. Hlavně ale rezonuje design jeho helmy, na které má vyobrazené ukrajinské oběti války.
Jak slíbil, tak činí. Před časem prohlásil, že olympijské hry využije k tomu, aby ukázal některé padlé hrdiny z řad svých krajanů. „Někteří z nich byli moji přátelé,“ řekl sedmadvacetiletý rodák z Kyjeva.
Na fotografiích jsou vyobrazeni například krasobruslař Dmytro Šarpar, který byl zabit u Bachmutu v roce 2023, nebo teprve čtrnáctiletá vzpěračka Alina Perehudovová, která byla společně se svou matkou zavalena troskami po výbuchu jedné z budov.
Na olympijských hrách v Pekingu 2022, kdy invaze Ruska na Ukrajinu byla na spadnutí, držel Heraskevyč v ruce transparent s nápisem „Žádná válka na Ukrajině“.
Pravidlo 50.2 Olympijské charty uvádí: „Na žádných olympijských místech, sportovištích ani jiných oblastech není povolen žádný druh demonstrace ani politické, náboženské či rasové propagandy.“
Heraskevyč uvedl, že v dalších ohledech má v úmyslu respektovat olympijská pravidla, která zakazují politické demonstrace na místech konání her.