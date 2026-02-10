Předplatné

Ukrajinský skeletonista uctí oběti války jen černou páskou. Pietní helmu mu MOV neschválil

ČTK
Skeleton na ZOH 2026
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) potvrdil, že neumožní ukrajinskému skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi závodit v helmě, na níž jsou fotografie sportovců zabitých během války na Ukrajině. Její používání by znamenalo porušení pravidel olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření. MOV ale podle svého prohlášení zároveň svolil ke kompromisu a umožní Heraskevyčovi nosit smuteční pásku na paži a vyjadřovat názory v rozhovorech.

Skeletonista už v pondělí večer avizoval, že mu MOV helmu neschválil. „Láme mi to srdce,“ sdělil na instagramu.

Heraskevyč v helmě absolvoval pondělní tréninky a poté se obrátil na MOV s žádostí o schválení designu. Vyobrazení podle něj vzdává hold sportovcům, z nichž někteří byli medailisty z mládežnických olympiád. „Takže patří do olympijské rodiny,“ argumentoval Heraskevyč. Předtím novinářům řekl, že některé z obětí ruských útoků byli jeho přáteli. Černobílé portréty zobrazují například krasobruslaře Dmytra Šarpara, zabitého ve válce před dvěma lety, a biatlonistu Jevhena Malyševa, který zemřel v březnu roku 2022.

Zamítavý verdikt padl po schůzce představitelů MOV se závodníkovým trenérem a ukrajinskou delegací. Design helmy podle MOV odporuje pravidlům o politických projevech. Organizace uvedla, že všichni sportovci musí mít zajištěnou možnost soustředit se na výkony v bezpečném prostředí neovlivněném konflikty ve světě. Výjimečnou možnost nosit alespoň černou pásku označil MOV za dobrý kompromis.

„Snažili jsme se vyjádřit soucit a pochopení s jeho přáním. Nebudeme mu bránit v projevech na tiskových konferencích, v mixzóně a jinde. Považujeme to v této situaci za dobrý kompromis,“ uvedl mluvčí MOV Mark Adams.

Heraskeyvč na sebe upoutal pozornost už před čtyřmi lety během olympijského závodu v Pekingu, kdy ukázal do kamery papír s nápisem „Ne válce na Ukrajině“. Teoreticky mu za to v předvečer ozbrojeného konfliktu hrozil postih, MOV ho ale netrestal. Nyní se zavázal, že bude olympijská pravidla dodržovat, ale zároveň hodlá upozorňovat na ukrajinskou situaci.

