Ukrajinský skeletonista uctí oběti války jen černou páskou. Pietní helmu mu MOV neschválil
Mezinárodní olympijský výbor (MOV) potvrdil, že neumožní ukrajinskému skeletonistovi Vladyslavu Heraskevyčovi závodit v helmě, na níž jsou fotografie sportovců zabitých během války na Ukrajině. Její používání by znamenalo porušení pravidel olympijské charty, jež zakazuje politická vyjádření. MOV ale podle svého prohlášení zároveň svolil ke kompromisu a umožní Heraskevyčovi nosit smuteční pásku na paži a vyjadřovat názory v rozhovorech.
Skeletonista už v pondělí večer avizoval, že mu MOV helmu neschválil. „Láme mi to srdce,“ sdělil na instagramu.
Heraskevyč v helmě absolvoval pondělní tréninky a poté se obrátil na MOV s žádostí o schválení designu. Vyobrazení podle něj vzdává hold sportovcům, z nichž někteří byli medailisty z mládežnických olympiád. „Takže patří do olympijské rodiny,“ argumentoval Heraskevyč. Předtím novinářům řekl, že některé z obětí ruských útoků byli jeho přáteli. Černobílé portréty zobrazují například krasobruslaře Dmytra Šarpara, zabitého ve válce před dvěma lety, a biatlonistu Jevhena Malyševa, který zemřel v březnu roku 2022.
Zamítavý verdikt padl po schůzce představitelů MOV se závodníkovým trenérem a ukrajinskou delegací. Design helmy podle MOV odporuje pravidlům o politických projevech. Organizace uvedla, že všichni sportovci musí mít zajištěnou možnost soustředit se na výkony v bezpečném prostředí neovlivněném konflikty ve světě. Výjimečnou možnost nosit alespoň černou pásku označil MOV za dobrý kompromis.
„Snažili jsme se vyjádřit soucit a pochopení s jeho přáním. Nebudeme mu bránit v projevech na tiskových konferencích, v mixzóně a jinde. Považujeme to v této situaci za dobrý kompromis,“ uvedl mluvčí MOV Mark Adams.
Heraskeyvč na sebe upoutal pozornost už před čtyřmi lety během olympijského závodu v Pekingu, kdy ukázal do kamery papír s nápisem „Ne válce na Ukrajině“. Teoreticky mu za to v předvečer ozbrojeného konfliktu hrozil postih, MOV ho ale netrestal. Nyní se zavázal, že bude olympijská pravidla dodržovat, ale zároveň hodlá upozorňovat na ukrajinskou situaci.