Helma s padlými Ukrajinci? MOV je proti, Heraskevyč ji odmítá odložit. Vyjádřil se Zelenskyj
Někdo bude muset ustoupit. Skeletonista Vladyslav Heraskevyč dostal od Mezinárodního olympijského výboru (MOV) jasný vzkaz. Nesmí používat helmu s podobiznami padlých Ukrajinců z války s Ruskem. Sám závodník, ale kontruje: „Tuhle helmu jsem nosil před dvěma dny, včera i dnes. Budu ji nosit zítra a budu ji nosit i v den závodu,“ dal jasně najevo svůj záměr. Program skeletonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Nutno podotknout, že Heraskevyč ani po té sportovní stránce nepřijel jen na výlet. Od začátku ukazuje, že mu to v Itálii svědčí. Skeletonisté za sebou mají čtyři tréninky v ledovém korytě a sedmadvacetiletý rodák z Kyjeva se vždy vměstnal do elitní šestky, dvakrát byl dokonce na pomyslné bedně. Není to tedy jen gesto chlapa, který přijel na olympiádu bojovat o místenku někde na chvostu výsledkové listiny. O to víc je jeho příběh vidět.
Už dříve jsme vás informovali, že Heraskevyč vyrukoval do tréninků s helmou, na které jsou vyobrazení povětšinou ukrajinští sportovci, kteří zemřeli na Ukrajině během ruské invaze. „Mnozí z nich byli mojí přátelé,“ řekl skeletonista pro zahraniční média.
Bylo jasné, že se celá situace bude řešit. MOV už dříve sice vyjádřil pochopení pro Heraskevyčův postoj, ale uvedl, že helma porušuje směrnice řídícího orgánu týkající se politických prohlášení, a nabídl mu, že mu místo toho umožní nosit na památku černou pásku na rukávu. Jenže to Heraskevyč odmítá a zařekl se, že helmu hodlá nosit i přes výslovný zákaz. „Tuhle helmu jsem nosil před dvěma dny, včera i dnes. Budu ji nosit zítra a budu ji nosit i v den závodu. Tito lidé obětovali své životy a díky tomu tu dnes můžu být. Nezradím je,“ řekl Heraskevyč Amandě Daviesové z CNN.
Mezi sportovci, které má na helmě jsou například čtrnáctiletá vzpěračka Alina Perehudovová, boxer Pavlo Isčenko či hokejista Oleksij Loginov. „Některé věci jsou důležitější než sport. Třeba to vzdát jim hold a vzdát úctu jejich rodinám,“ pokračoval přesvědčený Heraskevyč, který byl na zahajovacím ceremoniálu vlajkonošem své země.
O rozhodnutí MOV byl informován v olympijské vesnici. „Láme mi to srdce. Cítím, že MOV zrazuje sportovce, kteří byli součástí olympijského hnutí, a nedovoluje jim, aby byli oceněni na sportovním kolbišti,“ hovořil o křivdě Heraskevyč.
MOV jasně deklaruje, že pokud podobná pravidla sportovec poruší, může dojít až k vyloučení ze soutěže. Jeho zástupci se neformálně potkali i s Heraskevyčovým trenérem. „Zopakovali jsme naše pochopení pro to, že si sportovec přeje vzdát hold svým ukrajinským spolubojovníkům, ale hry musí být odděleny nejen od politického a náboženského, ale od všech druhů vměšování, aby se všichni sportovci mohli soustředit na svůj výkon. Navrhli jsme mu černou pásku na ruce, myslíme si, že je to vhodný kompromis,“ řekl mluvčí MOV Mark Adams.
Celá situace je už tak medializována, že se vyjádřil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Tato pravda nemůže být nepohodlná, nevhodná ani nazvaná politickou demonstrací na sportovní akci. Je to připomínka celému světu, co je moderní Rusko zač,“ napsal Zelenskyj.
Jedno je jisté, tohle už není jen boj jednoho neznámého skeletonisty, který si něco umanul. Heraskevyč chce po svém přidat hodnotu své účasti na olympiádě. MOV mu nechce udělit výjimku, ale je jasné, že někdo bude muset ustoupit. Buď MOV přimhouří oči, nebo Heraskevyč bude diskvalifikován. Případně může ještě sportovec změnit své stanovisko a helmu na poslední chvíli odložit.