Měl na helmě sportovce, které zabili Rusové. Ukrajinského skeletonistu diskvalifikovali
Už ve středu bylo jasné, že tento spor nedopadne smírem, kde budou všichni spokojení. Dnes je jasno. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč se na olympiádě v Itálii ostrého závodního startu nedočká. Odmítl totiž vyměnit svou helmu s vyobrazením padlých ukrajinských sportovců ve válce s Ruskem. Mezinárodní olympijský výbor jej tak diskvalifikoval. Program skeletonu na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>
Heraskevyč přitom v trénincích zajížděl skvělé časy a klidně mohl pomýšlet na jednu z medailí, sám se ale nechal slyšet, že některé věci jsou důležitější než sport.
„Opravdu chceme, aby soutěžil,“ řekl ve středu mluvčí Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Mark Adams. „To je velmi důležité. Chceme, aby všichni sportovci měli svou chvilku, a o to jde. Chceme, aby všichni naši sportovci měli spravedlivé a rovné podmínky.“
Heraskevyč to tak ale nevnímá, byl neoblomný a své slovo dodržel. Buď se chtěl do koryta střemhlav pustit s helmou, na které jsou oběti ukrajinsko-ruského konfliktu, nebo nepojede. Varianta B je ta správná.
První jízda skeletonistů byla naplánovaná na čtvrtek po deváté hodině ranní. Prezidentka MOV Kirsty Coventryová čekala na Heraskevyče na startu trati, když tam dorazil krátce po osmé ráno, tedy zhruba 75 minut před začátkem mužského skeletonu. Coventryová se pokusila ještě sama Ukrajince přesvědčit, aby helmu odložil, ale evidentně zůstal neoblomný.
Krátce poté promluvil k novinářům a řekl, že se odvolá ke Sportovnímu arbitrážnímu soudu. „Je těžké to vyjádřit slovy, cítím prázdnotu. Helma nijak neporušuje pravidla “ řekl před startem prvních jízd.
MOV už v pondělí večer jasně deklaroval, že helma nebude v soutěži povolena, s odvoláním na pravidlo zakazující politická prohlášení na olympijském kolbišti. Heraskevyč si helmu přesto vzal na trénink v úterý a ve středu. Ve čtvrtek ale spadla klec před ostrým startem.
MOV se k rozhodnutí bezprostředně nevyjádřil, ale je fakt, že v minulosti se již na stranu Heraskevyče jednou tento řídící orgán postavil. A to když na olympijských hrách v Pekingu v roce 2022 ukázal transparent s nápisem „Žádná válka na Ukrajině“, MOV uvedl, že pouze volal po míru. Nebyl v tom rozpor s olympijskou chartou. I vzhledem k Heraskevyčově vyjádření po rozhovoru s Coventryovou se dá čekat, že celý spor ještě bude mít dohru.
Vyjádření Martina Doktora
„Z lidského pohledu ukrajinského závodníka chápu, ruská agrese na Ukrajině je neakceptovatelná. Ale jelikož řeším tyto věci prakticky – to znamená, že jsem nechával například schvalovat design na helmy hokejistů, vím, že pravidla jsou striktní. A také vím, že to má svůj důvod. Na olympijské hry nepatří politická gesta, ať mají sebelepší důvod. Na tom je celá olympiáda založená. Pokud toto pravidlo opustíme, nedopadne to dobře. Sportovci mají spoustu jiných možností, jak vyjádřit své názory než přímo na sportovišti. V tom jim nikdo nebrání,“ řekl Martin Doktor, sportovní ředitel ČOV a šéf olympijských výprav.