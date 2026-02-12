Zelenskyj reaguje na diskvalifikaci kvůli helmě: Odvaha má větší hodnotu než medaile
Jeden z favoritů olympijského turnaje, ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč se dostal do sporu s vedením Mezinárodním olympijským výborem, protože trval na tom, že do ostrého závodu nastoupí s helmou s vyobrazením padlých sportovců z Ukrajiny. Ani přes narůstající nátlak Heraskevyč neustoupil, což vyvrcholilo v diskvalifikaci, která vyvolala nevídanou vlnu kritiky na konto MOV. Vyjádřil se i prezident napadené země, Volodymyr Zelenskyj. Podpořil vyřazeného závodníka a vyčetl pořadatelům účast třinácti Rusů.
Chtěl připomenout padlé sportovce, neustoupil a přišel kvůli tomu o místo na olympiádě. Vladyslav Heraskevyč se za svou zemi postavil již na Hrách v Pekingu před čtyřmi roky, tehdy po závodě zvedl plakát „No War In Ukraine“.
Do italské Cortiny si tentokrát vzal helmu, kterou pokrývají obrázky sportovců, jež padly kvůli ruské agresi. Vedení MOV se však rozhodlo dát tomuto gestu stopku a skeletonistu aspirujícího na medailové umístění diskvalifikovalo.
Rozhodnutí MOV vyvolalo obrovskou vlnu kritiky ze strany fanoušků, sportovců i politiků.
„Sport by neměl znamenat amnézii a olympijské hnutí by mělo pomáhat zastavovat války, ne hrát do karet agresorům. Rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru diskvalifikovat ukrajinského skeletonistu Vladyslava Heraskevyče však bohužel říká opak. To rozhodně nemá nic společného s principy olympismu, které jsou založeny na férovosti a podpoře míru,“ uvedl Volodymyr Zelenskyj, prezident Ukrajiny v prohlášení na sociálních sítích.
„Děkuji našemu sportovci za jeho jasný postoj. Jeho helma s portréty padlých ukrajinských sportovců je symbolem cti a památky. Připomíná celému světu, co znamená ruská agrese a jakou cenu má boj za nezávislost. A v tomto nebylo porušeno žádné pravidlo,“ pokračoval Zelenskyj.
„Je to Rusko, kdo neustále porušuje olympijské principy a využívá období olympijských her k vedení války. V roce 2008 to byla válka proti Gruzii, v roce 2014 okupace Krymu, v roce 2022 plnohodnotná invaze na Ukrajinu. A nyní, v roce 2026, navzdory opakovaným výzvám k příměří během zimních olympijských her, Rusko projevuje naprosté pohrdání a zesiluje raketové a dronové útoky na naši energetickou infrastrukturu a naše obyvatele,“ navázal prezident bránící se země.
„Od začátku plnohodnotné invaze bylo Ruskem zabito 660 ukrajinských sportovců a trenérů. Stovky našich sportovců se už nikdy nebudou moci zúčastnit olympijských her ani jiných mezinárodních soutěží. A přesto se nyní v Itálii účastní olympiády 13 Rusů.
Soutěží pod „neutrální“ vlajkou, zatímco ve skutečnosti veřejně podporují ruskou agresi proti Ukrajině a okupaci našich území. A právě oni by si zasloužili diskvalifikaci,“ napsal Zelenskyj a na závěr pochválil sedmadvacetiletého Heraskevyče. „Jsme na Vladyslava hrdí za to, co udělal. Mít odvahu má větší hodnotu než jakákoli medaile.“