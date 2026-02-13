Předplatné

Koho měl Heraskevyč na helmě? Tohle jsou zmařené životy ukrajinských sportovců

Koho na své helmě uctil diskvalifikovaný skeletonista Vladyslav Heraskevyč?
Koho na své helmě uctil diskvalifikovaný skeletonista Vladyslav Heraskevyč?Zdroj: koláž iSport.cz
Kateryna Diačenková
Maria Lebidová
Viktoria Ivašková
Skeletonista Vladyslav Heraskevyč na ZOH startuje v helmě, na které jsou vyobrazené ukrajinské oběti války
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč se startu na ZOH 2026 nedočká
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na ZOH 2026
Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč se startu na ZOH 2026 nedočká
Ať už to Mezinárodní olympijský výbor myslel jakkoliv, je jasné, že diskvalifikace skeletonisty Vladyslava Heraskevyče vyvolala ještě víc emocí a otázek, než kdyby Ukrajince nechali do ledového koryta spustit. Koho vlastně na své helmě uctil? A proč padli? Tyto informace zveřejnila poslankyně za Českou pirátskou stranu Katerina Demetrashvili.

Kateryna Diačenková (sportovní gymnastka)

  • 11 let

Zabita v roce 2022 při bombardování Mariupolu.

Kateryna DiačenkováKateryna Diačenková • X/Stanislav Oroshkevych

Viktoria Ivašková (judo)

  • 9 let

Zabita v roce 2022 spolu se svou matkou při ruském útoku na Kyjev.

Viktoria IvaškováViktoria Ivašková • X/Stanislav Oroshkevych

Maria Lebidová (společenský tanec)

  • 15 let

Zabita v roce 2023 při ruském útoku na Dnipro.

Maria Lebidová Maria Lebidová • X/Stanislav Oroshkevych

Kateryna Trojanová (atletika)

  • 32 let

Zabita v roce 2025 v boji poblíž Pokrovsku.

Obdiv pro bojovnici Ledeckou a neuvěřitelný příbeh Brignoneové. Šéfka MOV mohla udělat gesto… • isportTV

Volodymyr Androščuk (atletika)

  • 22 let

Ukrajinský šampion v desetiboji padl v boji v roce 2023 poblíž Bachmutu.

 

Oleksij Habarov (sportovní střelba)

  • 31 let

Držitel národního rekordu ve sportovní střelbě padl v boji v roce 2025.

Andrij Jaremenko (řecko-římský zápas)

  • 25 let

Zabit v prosinci 2025 v boji jako operátor dronu.

Taras Špuk (trenér)

  • 34 let

Padl v boji v roce 2024.

Fedir Jepifanov (šerm)

  • 18 let

Mistr Ukrajiny v šermu padl v boji v roce 2022.

Darja Kurdelová (tanec)

  • 20 let

Několikanásobná vítězka mezinárodních soutěží ve sportovním tanci zabita v roce 2023 při ruském útoku na Kryvyj Rih.

Ivan Kononenko (strongman, herec)

Padl v boji v roce 2023.

Alina Perehudovová (kulturistika, vzpírání)

  • 14 let

Zemřela spolu se svou matkou po ruském ostřelování Mariupolu v roce 2022.

Maksym Haliničev (box)

  • 22 let

Juniorský mistr Evropy stříbrný medailista z olympiády mládeže zabit v březnu 2023 v Luhanské oblasti.

Andrij Kucenko (cyklistika)

  • 34 let

Vícenásobný mistr Ukrajiny padl v boji v roce 2022.

Oleksij Loginov (lední hokej)

  • 23 let

Mistr mládežnické národní soutěže padl v boji v roce 2022.

Karyna Bachurová (kickbox)

  • 17 let

Mistryně Ukrajiny i Evropy zemřela při ruském raketovém útoku v Charkovské oblasti v roce 2025.

Mykyta Kozubenko (skoky do vody)

  • 31 let

Padl v boji v roce 2022.

Roman Poliščuk (atletika)

Skokan do dálky padl v roce 2022.

