Koho měl Heraskevyč na helmě? Tohle jsou zmařené životy ukrajinských sportovců
Ať už to Mezinárodní olympijský výbor myslel jakkoliv, je jasné, že diskvalifikace skeletonisty Vladyslava Heraskevyče vyvolala ještě víc emocí a otázek, než kdyby Ukrajince nechali do ledového koryta spustit. Koho vlastně na své helmě uctil? A proč padli? Tyto informace zveřejnila poslankyně za Českou pirátskou stranu Katerina Demetrashvili.
Kateryna Diačenková (sportovní gymnastka)
Viktoria Ivašková (judo)
Maria Lebidová (společenský tanec)
Kateryna Trojanová (atletika)
- 32 let
Zabita v roce 2025 v boji poblíž Pokrovsku.
Volodymyr Androščuk (atletika)
- 22 let
Ukrajinský šampion v desetiboji padl v boji v roce 2023 poblíž Bachmutu.
Oleksij Habarov (sportovní střelba)
- 31 let
Držitel národního rekordu ve sportovní střelbě padl v boji v roce 2025.
Andrij Jaremenko (řecko-římský zápas)
- 25 let
Zabit v prosinci 2025 v boji jako operátor dronu.
Taras Špuk (trenér)
- 34 let
Padl v boji v roce 2024.
Fedir Jepifanov (šerm)
- 18 let
Mistr Ukrajiny v šermu padl v boji v roce 2022.
Darja Kurdelová (tanec)
- 20 let
Několikanásobná vítězka mezinárodních soutěží ve sportovním tanci zabita v roce 2023 při ruském útoku na Kryvyj Rih.
Ivan Kononenko (strongman, herec)
Padl v boji v roce 2023.
Alina Perehudovová (kulturistika, vzpírání)
- 14 let
Zemřela spolu se svou matkou po ruském ostřelování Mariupolu v roce 2022.
Maksym Haliničev (box)
- 22 let
Juniorský mistr Evropy stříbrný medailista z olympiády mládeže zabit v březnu 2023 v Luhanské oblasti.
Andrij Kucenko (cyklistika)
- 34 let
Vícenásobný mistr Ukrajiny padl v boji v roce 2022.
Oleksij Loginov (lední hokej)
- 23 let
Mistr mládežnické národní soutěže padl v boji v roce 2022.
Karyna Bachurová (kickbox)
- 17 let
Mistryně Ukrajiny i Evropy zemřela při ruském raketovém útoku v Charkovské oblasti v roce 2025.
Mykyta Kozubenko (skoky do vody)
- 31 let
Padl v boji v roce 2022.
Roman Poliščuk (atletika)
Skokan do dálky padl v roce 2022.