Nejsledovanější helma olympiády. Vyrobila ji Bankova firma, bývalý lyžař se chtěl vyhnout humbuku

Helmu vyloučeného ukrajinského skeletonisty Vladyslava Heraskevyče vyrobila firma Ondřeje Banka
Zdeněk Janda
Skeleton na ZOH 2026
PŘÍMO Z ITÁLIE | Byla to možná nejsledovanější helma v historii. Ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč na ni měl zobrazené oběti války a byl vyloučený. Což vyvolalo ostré světové reakce. Web iSport zjistil, že má výraznou českou stopu. Vyrobila ji totiž firma Vagus, kterou založil bývalý lyžař Ondřej Bank! „Ano, je to tak. Já to nechtěl nijak medializovat, aby to nevypadalo, že se na tom chceme přiživit. Ale když se na to ptáte…“ uvedl Bank, jenž helmami, které splňují nejpřísnější kritéria, zásobuje i další závodníky. Co na kauzu říká? A kolik skeletonistů jeho firma na Hrách vybavila? Kompletní program ZOH 2026 ZDE >>>

Snad o žádné jiné události se na olympiádě nemluvilo víc. Mezinárodní olympijský výbor vyloučil ukrajinského závodníka za to, že na helmě měl portréty více než dvaceti ukrajinských sportovců a trenérů zabitých od roku 2022 během ruské invaze.

Když šéfka MOV Kirsty Coventryová diskutabilní verdikt zdůvodňovala, měla přitom slzy v očích. Heraskevyč měl smůlu, do ledového koryta nebyl puštěný, protože nepřistoupil na kompromis, že by závodil v bílé helmě. Porušil by tedy nařízení vyplývající z olympijské charty, která zakazuje mimo jiné politickou propagandu na sportovištích. Takže byl odstavený po tréninkových jízdách.

Až o několik dní později díky zjištění webu iSport vyšlo najevo, že se jedná o helmu české výroby. Když jsme kontaktovali jejího šéfa Ondřeje Banka, zezačátku byl překvapený. „Nechtěli jsme si dělat reklamu na takové smutné věci,“ vysvětlil někdejší lyžařský svéráz, jenž sám sebe nikdy nechtěl moc propagovat. A stejné je to i s jeho firmou.

