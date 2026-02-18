Olympijský debut skialpinismu je tu. Skimo má oslnit, kdo zemře poslední, vyhrává
Byť jde o nejpřirozenější a historicky nejstarší pohyb na lyžích, vstupuje skialpinismus pod pět kruhů až nyní. V Bormiu se ve čtvrtek bude bojovat poprvé o olympijské medaile. Nikoliv v klasickém pojetí tohoto sportu nýbrž v jeho divácky přívětivější disciplíně. Program skialpinismu na ZOH 2026 najdete ZDE >>>
Pro olympijský debut „skima“, jak se sportu říká, vybrali organizátoři tu nejintenzivnější formu – sprint. Zatímco tradiční skialpové závody v divočině trvají hodiny, olympijský sprint zabere přibližně 3,5 minuty. Během něj musí závodníci na zhruba 1500 metrů dlouhé distanci s převýšením do 100 metrů zvládnout několik technických fází v extrémní tepové frekvenci.
Začíná se do kopce, cik cak vytyčenou trať závodníci zdolávají s pomocí stoupacích pásů nalepených na skluznici. Posléze musí lyže sundat, upevnit je na batoh a vyběhnout extrémně strmý svah, na němž budou i schody. Poté si opět lyže nandají a dokončí stoupání.
Volker Schöffl, lékař německého týmu, popisuje skialpisty jako sportovce s nejvyšším prahem bolesti. „Prostě sprintují, běží a postupně všichni kolem vás umírají, dokud nezůstane jeden, který projede cílem jako první.“
Ladné obloučky nečekejte
Po dosažení vrcholu svahu čeká závodníky depo, kde strhnou stoupací pásy ze skluznic, nasadí lyže a sjedou trať připomínající obří slalom do cíle. „Pokud jste se někdy dostali do laktátového stavu, kdy máte křeče v rukách a temno před očima, oceníte, jak těžké je v takovém rozpoložení manévrovat a zvládat všechny ty opravdu jemné motorické dovednosti… Nemluvě pak o tom mít ještě schopnost sjet dolů závodním tempem,“ popsala pro NBC Sarah Cooklerová z americké skialpové asociace.
Při sjezdu však nečekejte ladné obloučky jako v alpském lyžování. Skialpové vybavení je ultralehké, což závodníkům sice pomáhá do kopce, ale při sjezdu poskytuje minimální kontrolu. „Proto se můžete na ty lyžaře dívat a říkat si: Pane bože, oni neumějí lyžovat,“ upozornila Cooklerová na fakt, že mnozí sjíždí svah i v záklonu, jen aby v rychlosti ustáli nerovnosti terénu.
Na italské olympiádě budou soutěžit ve sprintu ženy a muži, poslední disciplínou je smíšená štafeta. Sprint začíná kvalifikačním kolem, třicítka s nejrychlejším časem postoupí do rozjížděk. V nich se startuje po šesti, vždy první dva projdou přímo dál, doplní je dva lucky loseři s nejrychlejším časem ze všech rozjížděk. Takto to jde od čtvrtfinále dál až k finálovému boji o medaile. O účast na ZOH usilovala česká reprezentantka Eva Matějovičová, ale nekvalifikovala se.
Současná olympijská podoba skialpinismu je záměrně bezpečná a přístupná pro diváky i televizi. Oproti extrémním závodům jako Patrouille des Glaciers (56 km v lavinovém terénu) s sebou olympionici nenosí lana ani cepíny. Odborníci však doufají, že sprint je pouze nohou v pootevřených dveřích, která do budoucna umožní zařazení i delších a techničtějších vysokohorských tratí.