Nadějná skokanka na lyžích Indráčková: Našla jsem balanc. Skoky mě dřív trochu dusily
Zatímco mužský skok na lyžích je v útlumu, mezi ženami víc a víc vykukuje devatenáctiletá Anežka Indráčková. V sezoně opakovaně končí v závodech SP v top dvacítce. Směrem k olympiádě je tak největším želízkem české skokanské výpravy na kvalitní umístění. „Jednou v kvalifikaci jsem byla i šestá. Vlastně to pořád nepobírám, ale asi je to ukázka, že na to mám,“ říká rodačka z Jablonce nad Nisou, která do budoucna chce kloubit sport a studium na VŠ. Zajímá se například o adiktologii.
Anežko, máte na kontě už 105 bodů ve SP skokanek. Jste teď česká jednička skoku na lyžích. Uvědomujete si to?
„Asi si to nechci přiznat, protože si úplně nevěřím a taková slova jsou pro mě možná až znepokojivá. Je to pro mě zkrátka nepřirozené.“
Psychika hraje ve skoku na lyžích velkou roli. Jak s tím pracujete?
„Spolupracuju s rakouskou psycholožkou. Hodně mi pomáhá. Všichni kolem si myslí, že jsem v hlavě hodně stabilní, ale jen se tak na povrchu zdám. Vnitřně s tím mám problémy. Myslím, že daří na tom pracovat. Tato sezona je toho svědkem.“
Co tedy děláte jinak?
„Našla jsem balanc mezi sportem a životem obecně. Věnuju sice sportu hodně, ale ve volném čase se stýkám běžně s kamarády. Předtím jsem to nestíhala. Dřív jsem měla jen sport a školu. Na osobní život nebyl prostor, přitom jsem takový sociální člověk. Potřebuju i zábavu a lidi kolem sebe. Je smutné to říct, ale do této sezony mě skoky naplňovaly, ale zároveň trochu dusily.“
V nominaci jste tři ženy a Roman Koudelka. Co říkáte na úpadek českého mužského skoku?
„Je to špatné. Po minulé olympiádě tady byli dobří skokani s potenciálem, ale všichni skončili. Trenéři dělají vše pro to, aby junioři byli nástupci Romana, dělají pokroky, ale když to srovnáme třeba s Rakouskem, tak je to jiný level. Pořád něco ztrácíme.“
Vaše sestra Karolína také skákala. Teď má přerušenou kariéru kvůli mateřským povinnostem. Čím to je, že dvě sestry se daly na takový sport?„On dřív skákal brácha, takže ségra to má od něj. Já jsem zase dělala atletiku. Skok do dálky a do výšky. Tam jsem viděla svou budoucnost. Jenže přes prázdniny moje hyperaktivní já tenkrát nemělo dostatek atletického tréninku, tak jsem přemluvila rodiče, abych šla se ségrou na trénink. Trenér ve mně viděl potenciál, přidala jsem se k těm mladším. Dělala jsem tak oba sporty dohromady a později zůstala jen u skoku.“
Závodit pod pěti kruhy? Totální šílenost!
Jak si pamatujete na své první spuštění z můstku?
„Hned na prvním tréninku s těmi mladšími dětmi. Nebývá to moc často, ale já uměla na lyžích. Jezdila jsem na sjezdovce od tří let. Jezdila jsem lesem a na skokánky, takže malinký můstek pro děti pro mě byl velký prd.“
A co první regulérní skok?
„Mám jeden moment, kdy jsem byla na malém můstku K-18. Odrazila jsem se a měla jsem pocit, že lyže vidím periferně, což je absurdní na tak malém můstku. Tam jsem si poprvé řekla, že to byl dobrý skok.“
Jak moc si musíte hlídat životosprávu?
„Určitě jsme na tom lépe než kluci. My ženy si musíme hledat i nějakou rovnováhu, takže ano, máme skokanskou postavu, ale zároveň musíme brát ohled na hormony. Potřebujeme tedy i tukovou složku stravy. Mám i nutriční terapeutku. Svíčkovou s knedlíkem si dám tak jednou do roka, ale bez masa. Jsem vegetariánka.“
Jedete už na svou druhou olympiádu, byť je vám teprve 19 let. Jaké jsou vzpomínky na Peking?
„Asi ne úplně pozitivní. Bylo to v covidu. Jsem společenský člověk a nemohla jsem se s nikým stýkat. Hlavně ten čas před olympiádou, kdy jsem byla izolovaná od kamarádů a taky od rodiny, abych nepřenesla nějakou nemoc do týmu. Bylo to pro mě ubíjející. Zároveň ale závodit pod pěti kruhy byla totální šílenost. Neuvěřitelné!“
Opakovaně ve SP končíte v top dvacítce. Berete to už jako pravidlo?
„Upřímně řečeno už to beru tak, že když nejsem do top dvacítky, tak to není můj závod. Měla bych se tam umisťovat. Jednou v kvalifikaci jsem byla i šestá. Vlastně to pořád nepobírám, ale asi je to ukázka, že na to mám. V Itálii neovlivním výkony ostatních, ale z olympiády chci odjíždět s pocitem, že jsem odvedla přesně to, nač mám. Na co to bude stačit, uvidíme.“
Kdybyste nedělala skoky na lyžích, co byste dělala?
„Bylo by toho asi strašně moc. Nějaký jiný sport, nebo bych cestovala! Příští rok chci třeba skoky skloubit s akademickou půdou. Zajímá mě třeba adiktologie, ale přihlášku jsem si podala na marketing a mediální studia, protože mě baví focení a myslím si, že by se to dalo skloubit.“
Zaujala mě ta adiktologie. Tak jak to máte s alkoholem?
„Moc ho nepiju. Nejsem úplný abstinent, ale rozhodně nepiju často. Že bych o víkendu šla na pivo, to úplně ne.“