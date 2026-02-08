Předplatné

Legendární Orel Eddie na rovinu o zvětšování penisů u skokanů: Málem jsem se počůral smíchy

Někteří skokani na lyžích si chtěli zvětšit přirození, aby získali při měření těl před sezonou kvůli velikosti kombinéz výhodu. Reagoval na to také Michael Edwards, všem známý jako „Orel Eddie“
Někteří skokani na lyžích si chtěli zvětšit přirození, aby získali při měření těl před sezonou kvůli velikosti kombinéz výhodu. Reagoval na to také Michael Edwards, všem známý jako „Orel Eddie“Zdroj: Koláž iSport.cz
Skoky na lyžích na ZOH 2026
Tato kauza krátce před začátkem zimních olympijských her v Milánu a Cortině rezonovala sportovním světem. Někteří skokani na lyžích si měli údajně uměle zvětšovat přirození, aby získali při měření těl před sezonou kvůli velikosti kombinéz výhodu. Reagoval na to také Michael Edwards, všem známý jako „Orel Eddie“. Ten prohlásil, že by nic takového nepodstoupil. Jaký je důvod? Program ve skocích na lyžích na ZOH ZDE >>>

Britská média nazývají tuto kauzu jako „penis gate“. Někteří skokani na lyžích si měli podle informací německého listu Bild uměle zvětšovat penis tím, že si do něj nechali vstříknout kyselinu hyaluronovou. Tím se před důležitým měřením jejich mužství zvětšilo a oni mohli nárokovat o něco větší kombinézu. Právě plocha sportovního oblečení skokanů je v jejich sportu hodně důležitá.

Britský bulvární list The Sun kvůli tomu oslovi i legendárního Michaela Edwardse, známého jako Orla Eddieho.

„Tak daleko bych nezašel. Má touha po výhře nebyla tak velká. Příliš si užívám svůj milostný život na to, abych podstoupil něco takového,“ řekl na rovinu dvaašedesátiletý Edwards.

Také dodal, že by nechtěl, aby něco takového ovlivnilo jeho sexuální život na dalších třicet let. „Když jsem ten příběh slyšel, málem jsem se smíchy počůral. Je to tak hloupé,“ dodal pro list The Sun.

Celou kauzu teď prověřuje i Mezinárodní dopingová agentura WADA, zda se v případě tohoto údajného podvodu nejedná o doping.

Riziko podvodu se týká klíčového měření před sezonou, kdy se vytvoří 3D model těla skokanů, na jehož základě se pak stanoví povolená velikost kombinézy, kterou nosí po zbytek sezony. Kdyby kombinézy obsahovaly nadbytečný materiál, mohl by jim při letu dodávat větší vztlak. Vzhledem k tomu, že rozkrok kombinéz smí dosahovat ke spodní části genitálií sportovců, dočasně zvětšený penis při měření by jim poskytoval možnost lepšího výkonu.

