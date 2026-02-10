Koudelka jako Sáblíková: Kauza injekcí do penisu? Radši budu skákat čtyřicátý
PŘÍMO Z ITÁLIE | Rychlobruslařka Martina Sáblíková není v české výpravě v Itálii jediná, která byla před dvaceti lety na Hrách v Turíně. Roman Koudelka tehdy plnil důležitou a náročnou funkci předskokana. Od té doby na Hrách vždy závodil a v pondělí na středním můstku si připsal pátou účast v řadě. Vyjádřil se i k fámám, že si někteří skokané pomáhají injekcemi do penisů.
V roce 2006 si čuchnul k olympijskému zákulisí a od té doby ho svět létajících prkýnek nepustil. Roman Koudelka je i dvacet let poté, co, ač jako předskokan, skákal na své první olympiádě, stále ve hře. A znovu v Itálii. Kruh se uzavřel. I když svým klukům slíbil výlet na zimní Hry za čtyři roky.
V uvozovkách se vracíte na místo činu. Vzpomínáte na rok 2006, kdy jste na můstku v Pragelatu jako mladík pomáhal hvězdám?
„V minulosti se moc nechci babrat, ale určitě někdy vzpomínám na Turín. Dělal jsem předskokana s Michalem Doležalem, Lukášem Hlavou a Frantou Vaculíkem. Už všichni trénujou… Bylo to pro mě super, protože jsem tu šanci dostal. Jel jsem tenkrát rovnou z mistrovství světa juniorů z Kranje. Bylo to úžasné, protože to byl vlastně takový můj první nádech Světového poháru, olympiády, těch velkých závodů. A já jsem si užíval hlavně skoky. Na velkém můstku jsem tenkrát skákal nějakých sto sedmnáct, sto osmnáct metrů. Takže to bylo úplně pro mě něco neskutečného.“
Koukal jste tenkrát po světových esech?
„Koukal, ale já jsem si to spíš snažil užít celkově. Že jsem tam mohl dělat předskokana, a že jsem s nimi mohl být na věži. Určitě jsme koukali, co má kdo za boty, jaké má vázání a podobně. To jsme tam sledovali.“
Co takový předskokan na olympiádě má na starosti?
„Je to hlavně o tom projet stopu, a když jsou špatné podmínky, tak opět projet tu stopu. Je to docela těžké. Celkově si myslím, že jsou předskokani nedocenění. Bez nich by závody být nemohly. A hodněkrát, když hodně fouká nebo sněží, tak to opravdu nemají jednoduché. A pár takových skoků jsme tam zažili, že sněžilo a foukalo… To mně bylo ještě šestnáct roků a to mně to nevadilo. Teďka už bych do toho asi nešel.“
Víte, že jste z turínských Her spolu s Martinou Sáblíkovou jediný sportovec?
„No, ale Martina tam závodila, já ne. Já jsem o tom zrovna přemýšlel, že Martina je asi rekordmanka. Já nevím, kdo ještě, kdo měl víc olympiád. Ale je to hezký, je to příjemný…“
Sáblíková je na šesté olympiádě, vy jste na páté, což dokázala běžkařka Kateřina Neumannová a letos i sáňkař Ondřej Hyman. Vážíte si toho?
„Cením si toho hodně. Já už jsem to zmiňoval hodněkrát. Nejsem skokanem, nebo člověkem, který by se koukal někam zpátky do minulosti. Ale na tohle jsem opravdu strašně hrdý. To je důkaz toho, že zaprvé jsem měl i štěstí, že mě vydrželo zdraví, až na pár zranění. Ale i výkonnost vždycky musí být. Tohle je pro mě uper.“
Koukat skrt prsty se bude vždycky
Nicméně na středním můstku vám pondělní závod moc nevyšel. Skončil jste čtyřicátý. Co se stalo?
„Na tenhle můstek nevzpomínám moc dobře a už v létě jsem tady s tím bojoval. Ani jsem nepostoupil z kvalifikace a teď od začátku tréninku to prostě bylo strašně slabé. Zkoušeli jsme věci měnit. Tak, se to nepovedlo…“
Proč vám tenhle můstek tak nesedí?
„Je to klasický moderní můstek, kde je strašně mírný nájezd a není tam žádný rádius. Já mám radši, když tam radius je a dodá mně trošku impuls do nohou. Tady mně nevyšlo asi vůbec nic, ani telemark.“
Co velký můstek, bude to lepší?
„Velký je trošku jiný. Nájezd je taky mírný, ale přece jenom je to trošku lepší.“
Na loňském mistrovství světa v Trondheimu skoky hodně zasáhl skandál s podvodnými praktikami norského týmu. Zlepšila se teď na okruhu atmosféra, nebo na sebe závodníci pořád koukají skrz prsty?
„Koukat skrt prsty se bude vždycky. Ale myslím, že proti těm minulým sezonám je to určitě regulérnější o dost. Vždycky může někdo jít a s kombinézou trošku zariskovat. Ale celkově si myslím, že se to drží v mezích, a to je pro náš sport hrozně důležité.“
Proslýchá se, že si někteří závodníci pomáhají injekcemi parafinu nebo kyseliny hyaluronové do penisu, čímž by se teoreticky mohla zvětšit nosná plocha kombinézy. Co k tomu říct?
(směje se) „Tuhle otázku dostávám často i od svých kamarádů a chodí mi nějaké zprávy. Ale já si tohle nedovedu představit. Mně to přijde jako blbost. Jestli do toho někdo z těch skokanů šel, tak klobouk dolů. Ale to tady radši budu radši skákat čtyřicátá místa. Ale tohle ne… (směje se)
Kolem olympiády ale vždy podobné spekulace rostou. Nemáte po loňském skandálu obavu o férovost olympijských soutěží?
„Těžko říct, to se to se uvidí, ale já si myslím, že oni i tady budou docela tolerantní. Nechtějí skandály, nechtějí diskvalifikace. My už máme ty kontroly a čipy před závodem. Pak by se s kombinézou nemělo manipulovat. Takže pokavaď by někdo vyloženě nešel do rizika, tak by to mělo být všechno v pohodě. Ale těžko říct…“
Zažil jste ještě slavná léta, kdy čeští skokané vyhrávali závody Světového poháru a bojovali o přední místa na Turné čtyř můstků. Jak se teď na olympiádě cítíte jako samotný český muž?
„Já tohle neřeším, protože tohle já neovlivním. Já jsem měl za úkol si tu olympiádu vyjet. Tu jsem si vyjel a ostatním klukům se to bohužel nepovedlo. Tohle už není v mých silách.“
Chuť jet dál mám určitě, ale...
V roce 2018 jste na olympiádě v Pchjongčchangu spolu s Vojtěchem Štursou ostře popsali tehdejší poměry v českém skoku. Posunuly se nějak za těch osm let?
„Tak to těžko říct, jak se to posunulo. Já myslím, že to bylo nahoru dolů, že to je takhle furt. Situace u nás u skoku není jednoduchá. Zaprvé není tolik těch závodníků, finance určitě nejsou taky takové, jaké bychom potřebovali. Prostě, musí se bojovat. Já se snažím bojovat, co to jde a pevně věřím, že se to zase otočí, a že ty skoky budou mít za vzestupnou tendenci.“
Umíte si představit, že byste vydržel ještě do další olympiády?
„Představit si to dovedu, ale to záleží na hodně okolnostech. Záleží na zdraví, na rodině, na všem kolem, na aktuální formě. Takže představit si to dokážu, ale jak to dopadne, to těžko říct.“
V Česku se teď o nejlepší výsledky starají ženy v čele s Anežkou Jindráčkovou, která byla na olympiádě na středním můstku osmnáctá. Co na to říkáte?
„Třeba ta Anežka, klobouk dolů. Myslím si, že osobně měla na malým můstku na víc. To je můj názor. Ač asi byla ráda, že je top dvacet, myslím, že top patnáct měla být. Ale co není, může být na velkém. Klárka Ulrichová, ta se v tom bohužel teď motá. Bohužel, to je prostě sport. Takhle to je, ale je to určitě příjemné, že ty holky něco skáčou, že se aspoň u nás ví. Ale my bychom potřebovali ještě další dva, tři kluky ke mně…“
Můžou v dalších letech vyrůst?
„Všichni se v tohle modlíme, ale mně přijde, že mladých zas tolik nemáme. Když se kouknu někde do světa, to říkám zcela otevřeně, tak tam mají skokanů o mnoho, mnoho víc. A jestli my tady máme nějakých pět, šest, sedm skokanů, kteří by mohli skákat v budoucnu, tak to je prostě strašně málo. Já sám jsem si prošel obdobím, kdy mi bylo patnáct, šestnáct, kdy to není úplně jednoduché. A celkově u toho sportu vydržet není jednoduché. Takže ač to vypadá, že to není zas tak špatné, já si osobně myslím, že by to mohlo být o dost lepší.“
A co vy a další sezony? Je naděje, že pojedete dál?
„Já v tuhle chvíli chuť jet dál mám určitě. Ale všechno se uvidí na konci zimy. Je to náročné, mám dvě děti a prostě pro mě není jednoduché odjíždět furt domů. Teďka jsem se přesvědčil, že mého staršího kluka hodně ovlivňuje, že jsem furt pryč. Ať už ve škole, nebo někde jinde. Uvidí se. Všechno si musí nějak sednout a dát tomu čas a pak se rozhodnu.“
Přijela vás rodina do Predazza podpořit?
„Manželka chtěla, ale já jsem to rázně zatrhl. Já bych byl z toho nervózní. Jestli dobře dojeli, co se bude dít a podobně. Takže tady v tom jsme si řekli, že budou mít povolenku až do Francie.“
Účasti českých sportovců na ZOH
Martina Sáblíková 6
Romana Červenka 5
Roman Koudelka 5
Ondřej Hyman 4
Ester Ledecká 4
Michal Krčmář 4
Martina Dubovská 4