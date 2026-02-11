Peter, Cene, Nika, Domen: Skokanská rodina Prevců má unikátní zápis do olympijské historie
Úterní večer dokonal pohádkový příběh jedné slovinské rodiny. Nika a Domen Prevcovi dokázali získat v závodě smíšených týmů ve skoku na lyžích zlato. Zapsali se do historie. V minulosti už totiž brali olympijskou medaili jejich další sourozenci Peter a Cene. Program skoků na lyžích najdete ZDE >>>
Ta rodinná fotka koluje internetem. Teenager Peter Prevc, který se v budoucnu měl stát králem skoku na lyžích, sleduje své tři malé sourozence na kraji pohovky, jak předvádějí skokana na lyžích. Jsou to Nika, Domen a Cene Prevcovi. Všichni čtyři získali olympijskou medaili.
„V té době jsem nevěděl, že ta fotka bude mít tak historickou hodnotu,“ řekl agentuře Associated Press Gorazd Kavčič, který snímek pořídil pro jedny slovinské regionální noviny.
Jako první to dokázal ten nejstarší Peter. Vítěz SP, Turné čtyř můstků, MS v letech na lyžích přidal do sbírky zpod pěti kruhů stříbro a bronz ze Soči 2014 v obou individuálních závodech, v Pekingu 2022 pak získal stříbro se slovinským týmem. Jeho součástí byl i mnohdy přehlížený bratr Cene. Společně jim k vytoužené medaili pomohli Lovro Kos a Timi Zajc.
Rok s rokem se sešel a na další olympiádě řádí jiné duo Prevců. Už když Peter skákal a patřil ke světové elitě, říkávalo se, že má ještě mladšího bráchu Domena, a to je teprve talent! Je fakt, že nejmladší z bratrského tria se nějaký čas hledal. Dokonce i vypadl z reprezentačního A-týmu, ale vrátil se v pravý čas. Tato sezona je pro něj výjimečná, protože dominuje celkové klasifikaci SP.
Mohl ale znejistit, závod na středním můstku mu nevyšel a skončil šestý. V mixech si ale vše vynahradil. Kromě sestry Niky s ním startovali i Anže Lanišek a Nika Vodanová. Lanišek přitom totálně pokazil individuální závod o den dříve, ale na týmovou soutěž se dobře vyspal a pomohl sourozencům přepsat historické kroniky.
V první řadě jsou Domen a Nika Prevcovi prvním sourozeneckým párem, který získal medaili na olympiádě ve skoku na lyžích v této soutěži. Celkově se však klan Prevců zapsal do dějin olympijských her ještě výrazněji. Aby čtyři sourozenci získali na různých olympiádách medaile, to je naprostý unikát. Ano, historie pamatuje tři sourozence, kteří byli podobně úspěšní, ale něco podobného se stalo jedinkrát.
Už v roce 1920 na olympiádě v Antverpách se stali olympijskými vítězi v plachtění norští bratři Ole, Jan, Henrik a Kristian Östervoldovi. Je ale pravda, že byli členové jedné posádky, kdežto Prevcovi dokázali vybojovat medaile i jako jednotlivci nezávisle na sobě. Navíc na třech různých olympiádách. Nika k tomu už měla stříbro ze závodu na středním můstku. Posledním do party tak byl Domen.
„Je to fantastický pocit, že se to stalo tady v Predazzu. Naši rodiče nás vždycky podporovali bez ohledu na to, jak se nám dařilo. Vždycky nám fandili,“ říkal dojatý Domen. „Je to úžasný pocit, když jim můžu něco vrátit. Soutěžit s Nikou to všechno posunulo na další úroveň,“ řekl hegemon této sezony mezi muži.
Rodinka z města Kranj už tak je ve Slovinsku za totální celebrity. Teď se vše ještě prohloubí. „Zlatá medaile je něco, po čem jsem toužila od chvíle, kdy jsem začala skákat na lyžích. Je to pro mě opravdu speciální,“ řekla Nika, které je teprve 20 let. Domenovi je 26. Skoky na lyžích sice produkují stále mladší a mladší hvězdy, ale oba sourozenci mohou dělat slovinským fanouškům radost ještě mnoho let přímo na můstcích.