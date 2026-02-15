Olympiádu zasáhly kontroverze: blondýn s velkou botou i pochybení servismanů
PŘÍMO Z ITÁLIE | Průběh lyžařských závodů na olympijských hrách narušily už dva incidenty na hraně pravidel. Jeden z nich skončil diskvalifikací rakouského skokana na lyžích Daniela Tschofeniga, který nastoupil do sobotního závodu na velkém můstku s příliš velkými botami. Finové naopak neuspěli s protestem proti počínání norských a amerických servismanů při klasickém sprintu.
Populární téma injekcí do penisu, kterými se má zvětšovat objem skokanské kombinézy, se ještě na olympiádě neřešilo. Ale v dalším případě, kde je důležitý každý milimetr, už padlo rozhodnutí o diskvalifikaci. Daniel Tschofenig byl vyloučen ze závodu na velkém můstku, protože měl o čtyři milimetry větší boty, než povolují pravidla.
„Bohužel jsem byl tak naivní a nezměřil jsem si je,“ připustil Tschofenig v rozhovoru pro rakouskou televizi ORF. „V poslední době používám vždy menší boty, než jakou mají velikost. Tentokrát byly z nějakého důvodu o čtyři milimetry větší. Bylo to ode mě opravdu hloupé. Mohl jsem je jednoduše změřit, máme na to přístroj.“
Jaký smysl mají pro skokana větší boty? Jde o to, že závodník má o něco větší nosnou plochu, může se ve vzduchu víc tlačit proti vzduchu a letí rychleji. Podle pravidel může mít závodník jen o jedno číslo, o dva centimetry, větší botu než je jeho normální číslo.
Ve skocích na lyžích je téma triků na hraně pravidel tradičním tématem. V současnosti je situace ještě citlivější kvůli loňskému skandálu na mistrovství světa v Trondheimu, kde byli norští trenéři přistiženi, jak nepovoleným způsobem manipulují s kombinézami.
Protest přišel pozdě
Hlavní kouč Magnus Brevik, asistent Thomas Lobben a a další člen týmu Adrian Livelten dostali tresty zákazy činnosti na osmnáct měsíců. Skokané Johann André Forfang a Marius Lindvik byli diskvalifikováni a dostali trest na tři měsíce.
FIS v létě reagovala. Omezila počet kombinéz z dvanácti na devět a zapracovala i na systému všitých čipů, které mají garantovat, že se kombinézy nebudou moct následně upravovat.
„Jsme teď v mnohem lepší situaci. Umožní nám to lepší kontrolu. Pracujeme na tom, aby v nich nefungoval lidský faktor. Po případu v Trondheimu chceme být extrémně přísní,“ sliboval Sandro Pertile, šéf skokanského Světového poháru, na podzimním lyžařském semináři Forum Nordicum.
Reprezentant Roman Koudelka v olympijském areálu potvrdil, že se podmínky pro férové závody zlepšily.
„Už máme kontroly a čipy před závodem. Pak by se s kombinézou nemělo manipulovat. Takže pokavaď by někdo vyloženě nešel do rizika, tak by to mělo být všechno v pohodě. Ale těžko říct…“ líčil Koudelka.
Tschofenig, loňský šampion Turné čtyř můstků i Světového poháru, byl každopádně přistižen při prohřešku proti pravidlům a byl diskvalifikován ze sedmého místa po prvním kole. Rakouští skokané zažívají nepříjemné chvíle. Na olympiádě ještě nezískali jedinou medaili.
V opačné situaci jsou v běžeckém lyžování Norové, kteří především díky Johannesu Hösfletovi Klaebovi zatím vyhráli všechny zlaté medaile, které se rozdávali v mužských závodech. Po úterním sprintu však finský tým vznesl protest proti jednání Norů a Američanů při mazání lyží.
Ty se ve sprintu během rozjížděk nesmí znovu mazat. Norové však dostali od FIS povolení k použití rotačního korku, který umožňuje lyže upravovat za studena. Americký tým měl zase v servisní zóně zakázanou kapalinu, ačkoli vysvětlil, že ji měl jen na mytí rukou.
„Chceme odhalit nesrovnalosti a zajistit, aby ve vrcholovém sportu platila pro všechny stejná pravidla. FIS sama přiznala, že udělala chybu. Výsledkem byla nespravedlivá soutěž, ve které měly dvě země neoprávněnou výhodu, aniž by o tom byly informovány ostatní týmy,“ řekla Marleena Valtasolaová, výkonná ředitelka finské lyžařské asociace.. „Takové chování je nepřijatelné. Pouhá omluva nestačí.“
Finové měli ve sprintu na čtvrtém místě Lauri Vuorinena. Na stupních vítězů byli dva Norové – vítězný Klaebo a bronzový Oskar Opstad Vike – a stříbrný Američan Ben Ogden. FIS sice pochybení uznala, protest ale zamítla, protože byl podle řádů podán příliš pozdě.