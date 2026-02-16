Závod skokanů pohltil sníh a vítr. Rakušan pod dekou na schodech, jury vše ukončila
Totálním fiaskem mohl skončit olympijský závod dvojic skokanů na lyžích v Predazzu. Vše plynulo bez větších problémů, ale na poslední čtyři skokany přišla vánice, mlha a abnormálně se otočil vítr. Jury pustila dolů v té době druhé Poláky a Kacper Tomasiak svůj skok nezvládl a propadl se pořadím. Nakonec se hlavy pomazané rozhodly, že dosavadní skoky třetího kola se nebudou počítat. Platí výsledky po dvou kolech, tedy čtyřech soutěžních skocích každého týmu. Zlato tak berou Rakušané, vydělali na tom i druzí Poláci. Program skoků na lyžích najdete ZDE >>>
Byla to velká zápletka i do chvíle, než do toho vlétla matka příroda. Rakušané docela jasně vedli. Jan Hoerl a Stephan Embacher si počínali skvěle. Od druhého místa už to ale bylo vyrovnanější. Po dvou kolech drželi stříbro Kacper Tomasiak a Pawel Wasek. Na bronzovém stupínku byli Norové Johann Andre Forfang s Kristofferem Sundalem. O pouhé tři desetiny před Německem. A takhle to nakonec dopadlo. Proto před posledními skoky celého klání se do hry vložily živly.
Problémy přicházely už před skokem Slovinců, kteří toho šalamounsky chtěli využít, snížili si ještě ke všemu okno, ze kterého se skáče. Trenéři věřili, že to Domen Prevc ustojí. Ani olympijský vítěz v individuálním závodě neskočil nijak závratně, jenže ono se to ukázalo jako dostatečné.
Pak totiž došlo na dlouhou prodlevu, do akce šly fukary na odklízení sněhu z nájezdové stopy. Sníh zpomaloval i tak rychlost skokanů na nájezdu přespříliš, navíc největším strašákem byl vítr, který se silně otočil. Přesto jury pustila z kopce dolů mladého Poláka Tomasiaka. Ten na olympiádě dosud skákal výborně, ale bez dostatku zkušeností takové podmínky nezvládl. Poláci se propadli po špatném skoku až za Slovince. Nevěřili tomu oba polští závodníci dole v cíli, ani jejich trenéři.
Bylo jasné, že tohle musí kompetentní lidé nějak vyřešit. Byl mezi nimi i český asistent ředitele závodů skoku na lyžích Borek Sedlák.
Počasí se nezlepšovalo a třeba Rakušan Embacher, který byl jedním z těch tří zbylých na věži, si sedl na schody, zabalil se pod deku a postupně na něj sněžilo. Zvláštní pohled, kterému zatnula tipec jury. Rozhodla, že podmínky jsou neregulérní, čemuž nahrál i skok Tomasiaka. Platí tedy výsledky po kompletním druhém kole. Proto si medaile rozdělili Rakousko, Polsko a Norsko. Zatímco Rakušan Hoerl tak začal slavit a poté, co se v cíli dozvěděl verdikt, obíhal členy rakouského týmu, aby jim to sdělil, Němec Philipp Raimund zadržoval slzy. Právě čtvrtí Němci na rozhodnutí poroty doplatili nejvíc, po nich také Slovinci a Poláci, ale jury se dostala do situace, že někdo zkrátka částečně znevýhodněn zůstal. Rozhodnutí však dává smysl. Závod byl ukončen ve chvíli, kdy všichni měli rovné podmínky.