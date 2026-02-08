Předplatné

Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?

Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomuZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu
Zuzana Maděrová má zlatou medaili z paralelního obřího slalomu
Biatlonový program na ZOH otevřela smíšená štafeta
Prezident Petr Pavel se raduje z triumfu Zuzany Maděrové v paralelním obřím slalomu
Zklamaná Ester Ledecká v rozhovoru hodnotila paralelní obří slalom
8
Fotogalerie
Otakar Plzák
Snowboarding na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

První disciplíny snowboardingu na ZOH 2026 odstartovaly 5. února, tedy ještě před oficiálním zahájením her. Čeští fanoušci se dočkali i první medaile. Ale nikoliv od Ester Ledecké, která v paralelním slalomu překvapivě neobhájila zlato, nejcennější kov bere Zuzana Maděrová. Ve hře je ještě start Evy Adamczykové ve snowboardcrossu. Kompletní program a další podrobnosti najdete v tomto článku.

 

SNOWBOARDING NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026 V MILÁNĚ
KDY?5. - 18. února 2026
KDE?Livigno
ČESKÁ ÚČASTSnowboardcross: Eva Adamczyková, Radek Houser, Karolína Hrůšová, Kryštof Choura

Alpské disciplíny: Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik

Freestyle: Jakub Hroneš, Laura Zaveská

Program snowboardingu na ZOH 2026 v Livignu

Datum a čas

Disciplína

Výsledky

ČT 05. 02., 19:30

Big air - M (kvalifikace)

1. Ogiwara (Jap.) 178,50, 2. Matteoli (It.) 174,50, 3. Kimura (Jap.) 173,25, ...28. Hroneš (ČR) 86,00 - nepostoupil do finále.

SO 07. 02., 19:30

Big air - M (finále)

1. Kimura 179,50, 2. Kimata (oba Jap.) 171,50, 3. Su I-ming (Čína) 168,50.

NE 08. 02., 13:00

Obří slalom - Ž (jízdy o medaile)

1. Maděrová (ČR), 2. Payerová (Rak.), 3. Dalmassová, 4. Caffontová (obě It.), 5. Ledecká (ČR), 6. Mikiová (Jap.).

NE 08. 02., 13:30

Obří slalom - M (jízdy o medaile)

1. Karl (Rak.), 2. Kim Sang-kjom (Korea), 3. Zamfirov (Bulh.), 4. Mastnak (Slovin.), 5. Fischnaller (It.), 6. Gaudet (Kan.), ...v kvalifikaci 30. Minárik (ČR).

NE 08. 02., 19:30

Big air - Ž (kvalifikace)

1. Sadowská-Synnottová (N. Zél.) 172,25, 2. Muraseová (Jap.) 171,25, 3. Brookesová (Brit.) 167,00, ...17. Záveská (ČR) 144,25 - nepostoupila do finále.

PO 09. 02., 19:30

Big air - Ž (finále)

 

ST 11. 02., 10:30

Half-pipe - Ž (kvalifikace)

 

ST 11. 02., 19:30

Half-pipe - M (kvalifikace)

 

ČT 12. 02., 10:00

Snowboardcross - M (kvalifikace)

 

ČT 12. 02., 13:45

Snowboardcross - M (finále)

 

ČT 12. 02., 19:30

Half-pipe - Ž (finále)

 

PÁ 13. 02., 10:00

Snowboardcross - Ž (kvalifikace)

 

PÁ 13. 02., 13:30

Snowboardcross - Ž (finále)

 

PÁ 13. 02., 19:30

Half-pipe - M (finále)

 

SO 15. 02., 13:45

Snowboardcross - MIX (dvojice)

 

PO 16. 02., 10:30

Slopestyle - Ž (kvalifikace)

 

PO 16. 02., 14:00

Slopestyle - M (kvalifikace)

 

ÚT 17. 02., 13:00

Slopestyle - Ž (finále)

 

ST 18. 02., 12:30

Slopestyle - M (finále)

 

Kde sledovat snowboarding na ZOH 2026 živě?

Snowboarding můžete sledovat v přímých přenosech na stanici ČT sport, případně na online platformě ČT sport Plus. Veškeré závody by měly vysílat také stanice Eurosport a internetové rozhraní HBO Max.

Disciplíny ve snowboardingu na ZOH 2026

Závodníci se celkem představí v šesti disciplínách, které dělíme do dvou hlavních kategorií – freestyle a rychlostní disciplíny.

Freestyle disciplíny:

  • U-rampa: Snowboardisté v korytě s vysokými stěnami předvádějí akrobatické triky. Rozhodčí hodnotí technickou náročnost, rozmanitost prvků i čistotu dopadu.
  • Slopestyle: Jezdci překonávají trať plnou překážek, jako jsou zábradlí a skoky. Jejich cílem je předvést co nejtechničtější a nejkreativnější jízdu. Hodnotí se plynulost a různorodost triků.
  • Big Air: V této disciplíně se jezdci rozjíždějí z vysoké věže na jeden dlouhý skok, během kterého se snaží o co nejnáročnější trik v nejlepším možném provedení.

Rychlostní disciplíny:

  • Snowboardcross: Kontaktní závod, ve kterém se bojuje doslova rameno na rameno. Trať je plná náročných oblouků, boulí, vln a skoků. Jede se vyřazovacím způsobem, kdy vítězové postupují do dalšího kola.
  • Paralelní obří slalom: Disciplína velmi podobná obřímu slalomu v alpském lyžování. Dva jezdci soupeří paralelně v identických tratích. Opět se jede vyřazovacím systémem, kdy vítěz postupuje dál. Takto pavouk pokračuje až do finále.

České medaile ve snowboardingu na zimních olympijských hrách

Úspěchy ve snowboardingu přišly pro Čechy až na posledních třech olympiádách. První historickou medaili vybojovala Eva Adamczyková v roce 2014, dy ve snowboardcrossu získala rovnou zlato.

O čtyři roky později přidala ve stejné disciplíně bronz. Šok všem sportovním fanouškům připravila na hrách v Pchjongčchangu Ester Ledecká. Poté, co nečekaně ovládla superobří slalom v alpském lyžování, následně nenašla přemožitelku ani v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Stala se tak první ženou, která vyhrála dvě různé disciplíny během jedněch olympijských her. V Pekingu pak dokázala snowboardové zlato obhájit.

Celkově Češky získaly čtyři olympijské medaile, třikrát zlato a jednou bronz.

Olympijské hry

Disciplína

Umístění

Peking 2022

Paralelní obří Slalom

Ledecká 1. místo

Pchjončchang 2018

Paralelní obří Slalom

Ledecká 1. místo

 

Snowboardcross

Adamczyková 3. místo

Soči 2014

Snowboardcross

Adamczyková 1. místo

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Adamczyková, Houser a spol.?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Olympijský oheň hoří! Češi při zahájení zaujali, po nástupu „utekli“Češi na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů