Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?

Otakar Plzák
Snowboarding na ZOH 2026
První disciplíny snowboardingu na ZOH 2026 startují už 5. února, tedy ještě před oficiálním zahájením her. Čeští fanoušci budou napjatě sledovat především výkony Evy Adamczykové a fenomenální Ester Ledecké. Kompletní program a další podrobnosti najdete v tomto článku.

 

SNOWBOARDING NA ZIMNÍCH OLYMPIJSKÝCH HRÁCH 2026 V MILÁNĚ
KDY?5. - 18. února 2026
KDE?Livigno
ČESKÁ ÚČASTSnowboardcross: Eva Adamczyková, Radek Houser, Karolína Hrůšová, Kryštof Choura

Alpské disciplíny: Ester Ledecká, Zuzana Maděrová, Kryštof Minárik

Freestyle: Jakub Hroneš, Laura Zaveská

Program snowboardingu na ZOH 2026 v Livignu

Datum a časDisciplínaVýsledky
ČT 05. 02., 19:30Big air - M (kvalifikace) 
SO 07. 02., 19:30Big air - M (finále) 
NE 08. 02., 09:00Obří slalom - Ž (kvalifikace) 
NE 08. 02., 09:30Obří slalom - M (kvalifikace) 
NE 08. 02., 13:00Obří slalom - Ž (jízdy o medaile) 
NE 08. 02., 13:30Obří slalom - M (jízdy o medaile) 
NE 08. 02., 19:30Big air - Ž (kvalifikace) 
PO 09. 02., 19:30Big air - Ž (finále) 
ST 11. 02., 10:30Half-pipe - Ž (kvalifikace) 
ST 11. 02., 19:30Half-pipe - M (kvalifikace) 
ČT 12. 02., 10:00Snowboardcross - M (kvalifikace) 
ČT 12. 02., 13:45Snowboardcross - M (finále) 
ČT 12. 02., 19:30Half-pipe - Ž (finále) 
PÁ 13. 02., 10:00Snowboardcross - Ž (kvalifikace) 
PÁ 13. 02., 13:30Snowboardcross - Ž (finále) 
PÁ 13. 02., 19:30Half-pipe - M (finále) 
SO 15. 02., 13:45Snowboardcross - MIX (dvojice) 
PO 16. 02., 10:30Slopestyle - Ž (kvalifikace) 
PO 16. 02., 14:00Slopestyle - M (kvalifikace) 
ÚT 17. 02., 13:00Slopestyle - Ž (finále) 
ST 18. 02., 12:30Slopestyle - M (finále) 

Kde sledovat snowboarding na ZOH 2026 živě?

Snowboarding můžete sledovat v přímých přenosech na stanici ČT sport, případně na online platformě ČT sport Plus. Veškeré závody by měly vysílat také stanice Eurosport a internetové rozhraní HBO Max.

Disciplíny ve snowboardingu na ZOH 2026

Závodníci se celkem představí v šesti disciplínách, které dělíme do dvou hlavních kategorií – freestyle a rychlostní disciplíny.

Freestyle disciplíny:

  • U-rampa: Snowboardisté v korytě s vysokými stěnami předvádějí akrobatické triky. Rozhodčí hodnotí technickou náročnost, rozmanitost prvků i čistotu dopadu.
  • Slopestyle: Jezdci překonávají trať plnou překážek, jako jsou zábradlí a skoky. Jejich cílem je předvést co nejtechničtější a nejkreativnější jízdu. Hodnotí se plynulost a různorodost triků.
  • Big Air: V této disciplíně se jezdci rozjíždějí z vysoké věže na jeden dlouhý skok, během kterého se snaží o co nejnáročnější trik v nejlepším možném provedení.

Rychlostní disciplíny:

  • Snowboardcross: Kontaktní závod, ve kterém se bojuje doslova rameno na rameno. Trať je plná náročných oblouků, boulí, vln a skoků. Jede se vyřazovacím způsobem, kdy vítězové postupují do dalšího kola.
  • Paralelní obří slalom: Disciplína velmi podobná obřímu slalomu v alpském lyžování. Dva jezdci soupeří paralelně v identických tratích. Opět se jede vyřazovacím systémem, kdy vítěz postupuje dál. Takto pavouk pokračuje až do finále.

České medaile ve snowboardingu na zimních olympijských hrách

Úspěchy ve snowboardingu přišly pro Čechy až na posledních třech olympiádách. První historickou medaili vybojovala Eva Adamczyková v roce 2014, dy ve snowboardcrossu získala rovnou zlato.

O čtyři roky později přidala ve stejné disciplíně bronz. Šok všem sportovním fanouškům připravila na hrách v Pchjongčchangu Ester Ledecká. Poté, co nečekaně ovládla superobří slalom v alpském lyžování, následně nenašla přemožitelku ani v paralelním obřím slalomu na snowboardu. Stala se tak první ženou, která vyhrála dvě různé disciplíny během jedněch olympijských her. V Pekingu pak dokázala snowboardové zlato obhájit.

Celkově Češky získaly čtyři olympijské medaile, třikrát zlato a jednou bronz.

Olympijské hryDisciplínaUmístění
Peking 2022Paralelní obří SlalomLedecká 1. místo
Pchjončchang 2018Paralelní obří SlalomLedecká 1. místo
 SnowboardcrossAdamczyková 3. místo
Soči 2014SnowboardcrossAdamczyková 1. místo

