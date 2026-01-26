Snowboardcrossaři před ZOH: Adamczyková v čele. Houser přemohl trombózu i zlomeniny
Snowboardcross se díky Evě Adamczykové postaral o dva olympijské cenné kovy do české sbírky. V roce 2014 se stala olympijskou vítězkou, o čtyři roky později brala bronz. Poté, co zdravotní neduhy odrovnaly české naděje před čtyřmi lety v Pekingu, je česká výprava znovu připravená rvát se o co nejlepší místenky. Kromě Adamczykové se dal zdravotně dohromady třeba i Radek Houser. Program snowboardingu na ZOH 2026 ZDE>>>
„Přetrhl jsem si přední zkřížený vaz, pak jsem zjistil, že mám úlomek na zadní hraně holenní kosti,“ popisoval jen některá ze svých zranění, která český snowboardcrossař utrpěl v září na Novém Zélandu.
Celkem pod taktovkou trenéra Marka Jelínka odcestuje do Livigna kvartet českých snowboardcrossařů. Vedle Kryštofa Choury a Karolíny Hrůšové, nebude chybět ani zlatá olympionička Eva Adamczyková či Radek Houser, který před loňským zraněním zajížděl velmi slibné výsledky v mužské kategorii.
Mnohé se změnilo. Eva Adamczyková se provdala, už není Samková a z rozpustilé holky je máma. V roce 2024 se jí a herci Marku Adamczykovi narodil syn Kryštof. Zároveň musela opakovaně ve své kariéře řešit zdravotní neduhy. Kvůli mateřství na přelomu let 2024 a 2025 přerušila kariéru. V prosinci 2025 už ale stála na startu závodu SP v Itálii a Číně. Výsledky jí nakonec stačily. „Olympiáda je safe,“ mohla prohlásit. Teď se tedy chystá na další výzvu pod pěti kruhy. Už ale jako máma.
„S Markem a Kryštofem (manžel a syn) jsme si teď vyzkoušeli v Pekingu, že to spolu zvládli. Nemusela jsem tak na dálku řešit, že se něco děje doma. Člověk na dálku nemůže nic udělat, a když má blbý zprávy, tak je to akorát nepříjemné. Red Bull mi zaplatil do Číny i zpět byznys letenku, takže jsem měla super let. Snažila jsem si to na maximum užít, že jsem si vzala i knížku a početla jsem si. Spánek nebyl nic moc, asi dělal svoje i jet lag,“ popisovala Adamczyková odloučení od nejbližších. Na olympiádě však bude mít muže i synka s sebou.
Start testovali Italové, z toho nemáme radost
„Celý tým bude bydlet mimo olympijskou vesnici, takže ani nemusíme řešit, že by Marek se synem bydleli jinde. Jen budeme ubytování střídat, protože na začátku testingu budeme bydlet v nějakém penzionu. 9. února se přesuneme do hotelu po Ester Ledecké. Je super, že se nemusíme rozdělovat. Navíc je hotel blízko závodišti,“ dodala.
A kolik času vlastně bude přímo na místě na testování a trénink? „Máme plán, ale většinou nebývá dodržen. Dva dny dojde na testování tratě a trénink. Pak je pár dní pauza a začínají závody. Uvidíme, jak to bude teď. Byl bych rád, aby těch dnů bylo co nejvíce. Určitě ale toho bude víc než na SP. Každá jízda je dobrá,“ řekl trenér Marek Jelínek.
Trať v Livignu je přitom neznámou, protože dosud nikdo neměl čest na ní startovat v ostrém závodě. „Známe trať skrz takový vymodelovaný nákres. Je to ale dost z dálky. Kopec neznáme a nikdy se tam nezávodilo,“ pokrčila rameny Adamczyková.
„Známe počet zatáček a odhadujeme, že by se mělo jet kolem minuty. Nebude to naštěstí úplně krátká trať, ale taky ne extra dlouhá. Start teď testovali Italové, z čehož nemáme úplně radost. Víme, jak vypadá startovní rovinka. Je veliká a splní funkci, kterou má. Rozřadí jezdce směrem k první zatáčce,“ prozradil Jelínek.
Tlak jsem prostě nevydržel
Pro českou skvadru i směrem k závodu týmů je zásadní, že se stihnul dát zdravotně dohromady Radek Houser. Devětadvacetiletý závodník si v jarní části sezony 2024/25 připsal několik skvělých výsledků. Skončil třeba čtvrtý v kanadském St. Anne. Umístění v top desítve ukořistil i v Gudauri a Montafonu mezi světovou elitou. Jenže v září přišlo těžké zranění po jednom z tréninkových pádů na Novém Zélandu.
„Byl to skok, kdy jsem byl schopen dopadnout na nohy, ale tlak jsem prostě nevydržel. Přetrhl jsem si přední zkřížený vaz a pak zjistil, že mám úlomek na zadní hraně holenní kosti a k tomu dvě zlomeniny na bederních obratlích,“ líčil nyní s odstupem času Houser.
Jenže to nebylo zdaleka vše. Ve chvíli, kdy si měl začít přidávat ohledně rehabilitace, se přidaly další potíže. „Rehabilitace šla dobře, i když jsem byl netrpělivý. Pak jsem zjistil další komplikace, protože jsem dostal poúrazovou trombózu do podkolenní žíly. Musela se řešit akutně léky na ředění krve. Tím pádem se rehabilitace pořádně opozdila,“ dodal Houser.
Vše ale dokázal zvládnout, protože olympiáda pro něj byla jedním z hnacích motorů. Po zhruba devítiměsíční pauze si zazávodil v lednu v kategorii FIS na Dolní Moravě. Žádný extra výsledek z toho nebyl, ale postupně se do toho Houser dostává a na olympiádě tak bude společně s Adamczykovou tím zkušenějším z českého kvarteta.