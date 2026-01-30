Adamczyková: Olympijská kolekce? Svetr jak po mámě. Syn pojede také a hlídání je vyřešené
Po dlouhých osmi letech si snowboardkrosařka Eva Adamczyková převzala výbaru pro olympijské hry. V roce 2022 na Hry do Pekingu neodletěla kvůli zlomenině kotníků. Tentokrát se chystá do Livigna, kde bude mít komfort rodinné atmosféry. Na místě se s pomocí manžela Marka nebo sestry bude starat o ročního chlapečka Kryštofa. Program snowboardingu na ZOH 2026 ZDE>>>
Pro fotografy se Eva Adamczyková do pohodlných pantoflí a nad pár kousky olympijské kolekce se zaradovala. „Ten svetr je super. My jsme se ségrou říkaly, že nám připomíná svetr, co máme po mámě, takže to je skvělé,“ usmívala se. „Jsou tam super další vychytávky. Třeba vyhřívaný kabátek a tak. Teď jsem koukala, že v Livignu má být minus deset, minus patnáct, tak se to určitě bude hodit.“
Olympiádě už se blíží, co vás čeká v nejbližších dnech?
„Včera jsme se vraceli ze soustředění z Dolní Moravy, čímž skončila závěrečná příprava. Testovací dny máme přímo v trati pátého a šestého, takže tam jedeme na začátku příštího týdne, protože tam jedeme testovat trať. Což je trošku netradiční, normálně by se měl třeba rok před olympiádou uspořádat Světový pohár. Ale nestihlo se to, takže budeme mít pátého a šestého testovací dny a pak tam tréninky budu začínat klasicky devátého, desátého.“
Vy jste minulou sezonu nezávodila kvůli mateřské pauze. Není pro vás trochu výhoda, že se vloni testovací závod nestihnul?
„Je to výhoda. Není to výhoda pro tým, pro servisáky, protože testování není jenom o závodnících, ale i o realizačním týmu. Člověk se podívá, jak to tam vypadá, jaký je sníh. Proto je testování o dva dny dřív. Testování je spíš o tom, jak to bude vycházet, jestli to mají přestavět. Start by měl fungovat. Asi je to výhoda. Zároveň, já se nerada v něčem omezuju, že si řeknu: Jéžišmarja, oni to otestovali a já ne. Už tím se limitovat v hlavě… Jak to bude, člověk s tím musí hrát.“
Co o olympijské trati víte?
„Online vyběhl nějaký 3D plánek. Ale já se těmihle plánky snažím neřídit, protože na svěťácích máme taky vždycky plánek a pak ta trať vypadá jinak. Nákres snese všechno. Dostali jsme teď video, jak je postavená startovní sekce. To víme, ta je krásná a dlouhá. Myslím, že tomu, komu to půjde, a pokusím se, abych to byla taky já, že bude schopný se oddělit od lidí, kterým to třeba půjde míň. Je technický ten start a to je super. Třeba teď v Číně jsme technický start neměli a pak jsme jeli všichni čtyři najednou do první klopenky. Takže doufám, že tohle bude dobré. Nevíme, jak vypadá zbytek trati. Vím, že start máme stejný se skikrosaři, pak se rozdělíme a pak se potkáme v cíli.“
Jak balancuje roli závodnice a mámy?
„To zkouším balancovat každý den. Je to každý den jiné. Někdy je to lepší, někdy horší, ale myslím, že zrovna ten náš sport je v tom takový milosrdný. Přes léto jsem v posilovně hodinu a půl, na atletice hodinu, dvě hodiny. Není to tak časově náročné. Samozřejmě pak ta soustředění na ledovci jsou, ale díky tomu, že jsme ho mohla mít sebou, tak je to tak, že odjedu na pět, šest hodin a pak zase můžu být s ním. Takže to docela jde. Samozřejmě, člověk se nejvíc obává nocí, aby dobře spal, aby člověk druhý den byl ready na trénink nebo závody. Ale člověk, i když nemá dítě, tak třeba před závodem nespí. Musí se za každé situace a podmínek se pokusit o co nejlepší výkon.“
Péče o Kryštofa bude při olympiádě na vašem manželovi, nebo se budou starat i ostatní členové týmu?
(směje se) „Uvidíme, jestli budou pomáhat. Oni jsou super. Kryštof Choura nebo Kája Hrůšová si ho občas vezmou. Na Dolní Moravě velký Kryštof vařil, tak si vzal malého do náruče. Má neteř a synovce, takže je na děti zvyklý. Občas si s ním hrajou. My tam budeme s Markem celou dobu společně a pár dní před závody přijede ségra. Měla by Markovi pomoct v dny tréninku a závodu. Závodní den je dlouhý, máme všechno v jeden den. Kvalifikace, pak pauza a rozjížďky. Pomůže ségra, rozdělíme si to. Tím, že Marek zvládnul týden s Kryštofem sám, tak se o něj vůbec nebojím.“
Plánujete vzít Kryštofa na závod?
„Asi ne, ne tedy kvůli němu, ale kvůli Markovi, aby se podíval. Kryštofovi je to úplně jedno, v Cervinii to stejně celé zaspal. Teď to řešíme, aby se dostali do nějakého stanu, aby nebyli v zimě. Naštěstí máme hotel kousek od závodiště. Můžou jít když tak do hotelu a jsou tam za chvilku.
Bude to pro vás první olympiáda po osmi letech, jste nervozní?
„Asi ne. Já vlastně nevím, mně to přijde furt takové vtipné, že tady jsme, že to fasuju. Před rokem jsem vůbec netušila ani, že se budu vracet, nebo že se budu chtít vracet, že budu závodit a tak. Ta kvalifikace na olympiádu proběhla poměrně v pohodě, hladce, ale přijde mi to vtipné. Jak je to všechno rychlé, jak se to událo během roku, nebo tři čtvrtě roku. Tak nějak jedu do Itálie, ale uvidíme. Vůbec to nestíhám nějak vstřebávat.“