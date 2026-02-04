Ledecká: Rituály se nezdržuji, hostesky s vlajkou Thajska. Čím šokovala řidiče v Koreji?
Se změnou programu jí nevyhověli. Česká „obojživelnice“ Ester Ledecká se tak na svých čtvrtých olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo nemůže opět pokusit zopakovat senzační triumf na lyžích i na snowboardu v Pchjongčchangu. Na prkně bude ovšem vítězka tří zlatých medailí opět patřit k největším favoritkám. Má nějakou novinku v přípravě? Jakou má zkušenost s Itálií? A na co nikdy nezapomene z poslední olympiády v Pekingu? Nejen na tyto otázky odpovídala ve velké anketě pro Sport Magazín.
Můj nejsilnější zážitek spojený s olympiádou?
„Když jsem jela taxíkem v Koreji na vítězný ceremoniál a v autě na obrazovce hrál muzikál Hamlet. Začala jsem si zpívat s jejich korejskými zpěváky český text a řidič se ptal, jestli to znám. A já mu říkám, že autor je Janek, můj táta. Byl v šoku.“
První věci, které mě napadnou, když se řekne Itálie?
„Zmrzlina, hory, Ferrari, moře, pizza.“
Moje zkušenost s Itálií?
„Jen ty nejlepší. A moji trenéři Franz Gamper, Much Mair nebo Erich Pramsohler, s kterým jsem spolupracovala při snowboardu.“
Na co nezapomenu z poslední zimní olympiády v Pekingu?
„Na vlajku Thajska, se kterou mě přišly hostesky vyzvednout na vítězný ceremoniál.“
Který zimní olympijský vítěz je u mě top hrdina?
„Vážně to mám říct nahlas? (smích) A pak Johannes Bö.“
Co mě bude nejvíc zajímat po příletu na ZOH?
„To, co všude. Jestli mám tichej pokoj, vanu, čokoládičku na polštáři a teplou lyžárnu.“
Co nesmí chybět v mojí výbavě na ZOH?
„Pas. Bez něj mě nepustí na start.“
Moje novinka v přípravě na ZOH?
„Dělám všechno tak, aby mě žádná novinka nepřekvapila.“
Můj osvědčený rituál?
„Nemám. Nezdržuju se rituály.“
Co chci na ZOH dokázat?
„To, že se dá závodit ve dvou sportech a několika disciplínách.“
Co bych udělala, kdybych olympiádu vyhrála?
„Šla bych s dopingovou komisařkou na dopingovou zkoušku.“