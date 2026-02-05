Legenda měla těžký pád v tréninku. Kanaďana odnesli na nosítkách, start na ZOH nejistý
Olympiáda ještě pořádně nezačala a už došlo na jedno vážnější zranění. Snowboardová ikona Mark McMorris (32) z Kanady chce v Itálii čtvrtou olympijskou medaili a pokračovat v tradici posledních tří olympiád, jenže v tréninku disciplíny Big Air se zranil a musel být odvezen na nosítkách. Program ZOH >>>
Rodák ze Saskatchewanu si chtěl ve středu pořádně osahat olympijské závodiště, jenže jeden ze skoků na Big Air nezvládl. Čtvrteční kvalifikace této disciplíny je naplánovaná zhruba 24 hodin před slavnostním zahájením her v pátek. Stav McMorrise je momentálně nejasný, ale kanadský svaz nehodu potvrdil.
„Snowboardista Mark McMorris dnes večer těžce havaroval během tréninku. O jeho péči se starají pracovníci Kanadského olympijského výboru a kanadského snowboardového svazu. Více informací poskytneme, jakmile budou k dispozici,“ uvádí se v prohlášení.
V Big Air jezdci po odrazu z rampy, která je v Livignu vysoká více než padesát metrů a postavena na lešení, dělají čtyři, pět nebo i více otoček. McMorris získal všechny své olympijské medaile a osm z dvanácti titulů na X Games ve slopestyle. Další čtyři zlaté medaile z X Games získal právě v Big Air, který byl do olympijského programu přidán v roce 2018.
Jeho pozornost ale v Livignu měla směřovat hlavně k slopestyle, ve kterém pod pěti kruhy bral bronzovou medaili na hrách 2014, 2018 a 2022. Že sbírku zkompletuje i v roce 2026, je nyní spíše nepravděpodobné. Na druhou stranu je potřeba říct, že McMorris má pro strach uděláno a jednou už překonal jiné těžké chvíle po jednom z úrazů.
V roce 2017 utrpěl život ohrožující zranění poté, co během jízdy v divočině narazil do stromu. V důsledku tohoto a mnoha dalších zranění, která v průběhu let utrpěl, mu byl vložen šroub do nohy, destička do paže a další do čelisti. Minulý měsíc agentuře AP řekl, že se před první olympiádou ve svých třiceti letech těší dobrému zdraví.
„Cítím se docela dobře, udržuji se silný a v posilovně vynakládám docela dost úsilí,“ prozradil nedávno. Teď možná jeho start na olympiádě zhatil jediný trénink.