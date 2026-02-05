Táhne diváky, přesto může alpský snowboarding na ZOH skončit. Maděrová: Tohle nic nenahradí
PŘÍMO Z ITÁLIE | Za pár dní si to rozdají o olympijské medaile. Na startu Her se však alpští snowboardisté v čele s Češkami Ester Ledeckou a Zuzanou Maděrovou spojili, aby pomohli udržet svou disciplínu v programu. „Myslíme si, že by nebylo fér, abychom tam nebyli,“ řekla Maděrová. Program snowboardingu na ZOH ZDE >>>
Větší hvězdu ohrožený sport nemá. Ester Ledecká si proto našla chvilku a na Instagram poslala krátce před začátkem olympiády jasné poselství.
„Na olympiádě v Miláně jsem si vybrala alpský snowboarding před lyžováním a udělala bych to znovu. Je to úžasný sport, který na olympiádu určitě patří. Vím, že na mém osobním pohledu vůbec nezáleží. Ale věřím, že lidé, na kterých záleží, budou za alpský snowboarding bojovat. Zasloužíme si to,“ uvedla STR.
Do kampaně na sociálních sítích se zapojila většina nejlepších světových závodníků včetně Japonky Cubaki Mikiové, Němky Ramony Hofmeisterové, Rakušanů Claudie Rieglerové či Alexe Payera.
„Inciovali jsme to asi tak nějak všichni dohromady. Všichni sportovci bychom si přáli, aby alpský snowboarding zůstal na olympiádě. A hlavně si myslíme, že by tam měl zůstat, protože je to jediná disciplína, která se jede paralelně,“ říká Maděrová. „Pak už je na snowboardu jenom cross a freestyle a jediná alpská a točivá disciplína by se měla teď zrušit. Je to nedílná součást snowboardingu, tohle nic nenahradí.“
Mezinárodní olympijský výbor si dává záležet, aby držel krok s dobou. V posledních třiceti letech přetvořil zimní Hry z historické podoby plné klasických sportů do adrenalinového spektáklu. Alpský snowboarding je na olympiádě od roku 1998. Od Her 2018 má však v programu jen jednu disciplínu.
Do programu se tlačí snow volejbal a cyklokros
Novou předsedkyní se MOV se vloni stala Kirsty Coventryová a dá se očekávat, že se bude snažit prosadit svou agendu. Další budoucnost zimních Her bude řešit výkonný výbor MOV v červnu. Do programu se tlačí cyklokros nebo snow volejbal. Na pozorovací listině jsou naopak severská kombinace a právě alpský snowboarding. Hrozí jim tak vyřazení z programu, což by pro oba sporty mělo katastrofální důsledky.
„Myslíme si, že k tomu není důvod, protože sledovaní jsme dost i na svěťácích a jiných závodech. Myslíme si, že by nebylo fér, kdybychom tam nebyli,“ říká Maděrová. „Teď se čeká především na olympiádu v Itálii. Čím víc fanoušků nás bude sledovat, tím větší šance, že se nám povede alpské snowboardy zachránit.“
Podle údajů Nielsen Sports a marketingové agentury Infront byl na loňském mistrovství světa ve snowboardingu paradoxně napříč disciplínami nejsledovanější paralelní slalom, který není na olympijském programu.
Pro český tým je situace o to citlivější, že má v alpském snowboardingu dvě velmi silné závodnice. Ledecká bude v Livignu usilovat o historické třetí zlato v řadě. Maděrová se v posledních dvou letech dostala do nejužší špičky a v sezoně byla už třikrát mezi prvními třemi. V lednu v Simonhöhe dokonce stály na stupních obě Češky spolu.
„Je to hodně jiné než v Pekingu,“ připouští Maděrová. „Minule to fakt bylo na rozkoukání. Spíš jsem to brala jako něco skvělého se účastnit. Teď už bych chtěla nějaký hezký výsledek.“