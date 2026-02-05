Adamczyková má speciální helmu: motiv svetru po mamince. Vedla „Priskeho kolečko“
PŘÍMO Z LIVIGNA | Snowboardkrosařka Eva Adamczyková je po osmi letech zpátky na olympiádě a předvedla krásnou přilbu s barevnými vzory, jež připomíná její oblíbený svetr po mamince. Na trať v Livignu šla mezi prvními jako testovací jezdkyně, která pak v kolečku předávala informace ostatním. Program snowboardingu naleznete ZDE>>>
Na olympiádě bývá Eva Adamczyková jak ze salonu. Naposledy se v korejském Pchjongčchangu objevila ve zlatavé kombinéze, připomínající odlschoolové hokejové dresy z dílny návrhářky Daniely Flejšarové. Ta mimo jiné vytvořila i slavné české holínky z Her 2012 v Londýně.
Na trať v Livignu vtrhla pod ostrým italským sluníčkem v dalším stylovém klenotu. Na hlavě měla barevnou přilbu, jejíž motiv má pro ni speciální význam.
„Celý design je podle svetru, co mám po mámě. A je to super. Helmu jsem původně chtěla od kamarádky Verči Děrdové, která mi na ní vždycky dělala vlky. Ale bohužel zpřísnili pravidla, na helmě nemůžou být nápisy. Rozhodla jsem se, že půjdeme safe verzí. Když jsou na helmě jenom vzory, tak to nevadí,“ vysvětlovala Adamczyková.
Na Hrách v Pekingu před čtyřmi lety startovat nemohla kvůli zlomenině kotníků. Během aktuální zimy ale rychle zvládla olympijskou kvalifikaci a kromě nové přilby má i stylovou kombinézu v národních barvách.
„Tu nám navrhla Anička Tušková, kamarádka a módní návrhářka, kterou jsem poprosila už před olympiádou do Číny, a nakonec to neklaplo. Tak ji mám teď a baví mě to. Je to takové hravé a helma k tomu byla,“ usmívá se Adamczyková.
Ve vychytaném outfitu se na závodním kopci v Livignu ve čtvrtek poprvé projela dlouhých osm dní před svým olympijským závodem. Závodníci dostali dva tréninkové dny navíc, aby se seznámili s tratí, kterou si oproti zvyklostem zatím nemohli vyzkoušet. Adamczyková byla vybrána do úzké skupinky testovacích jezdců. Což má význam.
„Hlas toho jezdce je v tu chvíli nejdůležitější a současně i já můžu mít větší vliv,“ pochvaluje si reprezentační kouč Marek Jelínek. „Nejsme největší národ, takže když já tady stojím v cíli a mám připomínky, tak nemají takovou sílu, jako když někdo z našich jezdců testuje. Obzvlášť, když je to Evka, která samozřejmě to renomé má. A dá se říct, že co řekne, tak jí věří.“
Kolečko? Tak to funguje běžně
Každý z testovacích jezdců absolvoval dvě jízdy a rychle se ukázalo, že závodní trať ještě zdaleka není v ideálním stavu. V cílovém prostoru se utvořilo vášnivě diskutující kolečko, které vzdáleně připomínalo scény z fotbalové Sparty po nástupu kouče Briana Priskeho.
„Tak to funguje běžně. Testovací jezdci jsou přizvaní, protože to projeli. Chtějí slyšet náš názor, svůj si řeknou i trenéři a pokusíme se dohodnout na nějakých změnách,“ vysvětluje Adamczyková.
Podobný proces je klíčový právě na nové trati, kterou závodníci nemají projetou, a není jasné, jak budou překážky v kurzu zvládat v plné rychlosti. V Livignu je navíc trať dlouhá a zároveň táhlá, takže se jezdilo pomaleji.
„Holky neskákaly poslední skok, protože to pro ně bylo strašně pomalé a nedoskočily to. Můžou se měnit dopady, boule, které jsou dost ostré, mohly by dělat problémy kvůli bezpečnosti,“ vysvětluje reprezentant Kryštof Choura. „Všechno se prodiskutuje, přes noc se to změní, do dalšího dne by měly být změny implementované.“
Druhý seznamovací den čeká borce v pátek. Adamczyková v trati jezdí i přesto, že ji trápí nachlazení a hned po příjezdu se o ni stará týmová lékařka Karolína Velebová.
„Ale nebylo mně vůbec blbě, jenom mě bolelo v krku. Dneska už je to zase o dost lepší. Ráno jsme si jasně dali, že když se budu cítit hůř, tak nebudu testovat. Ale cítila jsem se dobře. Doktorka mi dala další dobroty. Mám toho dost, abych se dala do kupy,“ věří Adamczyková.
V příští týden ji další trénink čeká ve středu. Její olympijský závod je na programu v pátek třináctého února.
Snowboardcross na ZOH
čtvrtek 12. února závod mužů
pátek 13. února závod žen
neděle 15. února týmový závod