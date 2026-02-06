Snowboarďáci jako Coubertin. Hroneš: Neodchází se, dokud poslední jezdec nedojede
Šance snowboardisty Jakuba Hroneše se v olympijské kvalifikaci Big Airu rozplynuly v nepovedených dopadech, skončil osmadvacátý. V mrazivých podmínkách ale v Livignu vydržel na dojezdu až do konce a bláznivě se radoval s dvěma soupeři, kteří postoupili do finále. „Přijde mi, že se to sluší,“ komentoval to jednadvacetiletý rodák z Jilemnice. Program snowboardingu najdete ZDE>>>
Mohl se mračit a do kamer posílat kyselé obličeje. Jakubu Hronešovi jeho první olympijský závod v životě nevyšel. Při těžkém skoku cab 1620 double cork nosegrab, při němž se čtyřiapůlkrát točil kolem osy, na sněhu dvakrát zavrávoral a jednou z toho byl tvrdý pád. Místo splínu ale na dojezdu křepčil s Australanem Valentinem Guselim i Novozélanďanem Lyonem Farrellem, který si finále zachránil posledním skokem soutěže.
To byla pěkná gesta…
„Ze závodů se neodchází dřív, dokud poslední jezdec nedojede. Vždycky jsem takový byl. U televize jsem jako malej taky čekal do poslední chvíle. Cítím ohromnou čest, že můžu s třiceti nejlepšíma klukama na světě závodit. Rád se podívám na každého z nich. Zároveň jsem tam měl rodinu, tátu s mámou a bráchou. Byl jsem trochu s nimi. Žiju snowboardingem, fakt mě baví, dneska to bylo ke konci trochu víc o tom sledování.“
Jsou Guseli s Farrellem vaši blízcí kamarádi, že jste s nimi takhle oslavoval?
„Takhle ten snowboard funguje. I když proti sobě závodíme a míst je omezené množství. Nakonec jsme všichni fakt kámoši. Myslím si, že je důležité být přející. Člověku se to vrací v ostatních ohledech života, nejenom v ježdění. To je super a říkám, že je důležité být super snowboardista, ale je fajn být i dobrej člověk. Tohle jsou věci, které mi přijdou jako minimum takový být.“
Pikantní je, že když snowboardisti na olympiádě kdysi začínali, mnozí v nich viděli cápky, co hlavně kouří marihuanu. A teď snad nejvíc pasují k ideálům zakladatele Her Pierra de Coubertina…
„Hodně málo závodů a hodně málo soutěží na olympiádě bude zajímavějších než dnešní kvalifikace Big Airu a sobotní finále. Dneska to byl asi největší level snowboardingu na kvalifikačním závodě. Vlastně na jakémkoli finále. Je super vidět, že se snowboard posouvá neskutečnou rychlostí dopředu. Jak u kluků, tak u holek, kterou jdou na kvalifikaci v neděli. Já jsem strašně rád, že toho můžu být součástí.“
Dopad nebyl můj největší kámoš
Potěšili vás čeští snowboardkrosaři, kteří na vás čekali po každém skoku?
„Mně tohle přijde super. Bylo tady spoustu sportovců z jiných zemí, z jiných sportů. O to víc mi přijde strašně hustý, že si to všichni navzájem přejou. I přesto, že proti sobě závodíme, každý se soustředí na to svoje, tak je schopen udělat gesto a za někým přijít. Snowboardkrosový tým mi dneska udělal ohromnou radost.“
Fandili vám i vaši rodiče…
„Je super vidět tady celou podporu hlavně svých rodičů, kteří přijeli na otočku, jedou domů a přijedou znova na slopestyle, i ostatních českých fanoušků, kterých jsem tady potkal strašně moc. Celý týden nás tady oslovují lidi a je neuvěřitelný, že olympiáda má takový přesah. Přijde mi to skvělé.“
Pro závodníka je asi dobré, že umí takový velký večer prožít, i když se mu nedaří, že?
„Má to takový trochu nepříjemný dojezd. Ale do hlavy mi nepřijde žádná věc, kterou bych si vyčítal, kterou jsem neudělal na sto procent. Bohužel, někdy to není něčí den. Dneska jsem myslel, že to bude můj den, cítil jsem se super. Bohužel mě dvakrát vytrestal dopad na mém nejtěžším triku. Vždycky tam někdo takový je. Mrzí mě, že to dneska byl já, že jsem nemohl ukázat svoje nejlepší ježdění. Ale myslím, že všechno, co tomu předcházelo, bylo uděláno tak, jak mělo být. Je jenom otázka času, kdy ten můj čas v dalších disciplínách přijde.“
Čemu problémy na dopadu přičítáte?
„Podmínky jsou trochu složité. Přece jenom to není skok z přírodního sněhu. V druhé jízdě jsem letěl dál, než jsem čekal. V první jízdě jsem se cítil trochu pomalý, takže jsem se víc rozjel a nebyl jsem schopen udržet hranu. Bohužel, dopad nebyl můj největší kámoš.“
Uprostřed Her vás ještě čeká slopestyle, jehož obrovská trať se tyčí nad námi. Jak se naladíte na druhý závod?
„Máme pět, šest dnů bez tréninku. Překážky už jsem viděl. Je pravda, že v loňské sezoně jsem měl lepší výsledky v Big Airu, ale cítím se jako slopestylový specialista. Mnohem víc mě baví jezdit slopestyle. Jsou tam raily, které mají o půl metru víc než já. Strašně moc se těším na první trénink. Teď mám o pár dní víc se na to usoustředit v hlavě, trošku si prožít ten dnešní večer, kouknout se, co můžu zlepšit do příštího závodu a přehodit se do dalšího závodu, kde bych chtěl svoje nejlepší ježdění ukázat znova.“