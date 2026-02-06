Snowboardingový trenér Ledecké: Na rozhodnutí si dala čas, nejsme tu kvůli rekordům
PŘÍMO Z ITÁLIE | Rozhodnutí padlo a Ester Ledecká začne olympiádu nedělním závodem v alpském snowboardingu. Může v něm třetím zlatem v řadě změnit historii svého sportu. Její trenér Justin Reiter ale vysvětluje, že tohle není skutečná motivace české hvězdy. „Nejsme tu, abychom přepisovali rekordy. O nich píšete vy,“ usmál se na novináře. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Někdy to vypadá, že Ester Ledecká umí čarovat. A opravdu má svoje triky. Jedním z nich je odhodlání, s nímž v pátek ráno vstala ještě za tmy, aby byla jako první na závodní trati. „Na ráno jsme zorganizovali vlek, abychom tam mohli jezdit brzy ráno, než se všichni vzbudí. Všichni snídali a my jsme vyráželi na svah. Všechno je to o efektivitě,“ vysvětluje Reiter.
Jak se Ester krátce před nedělním závodem má?
(usmívá se) „Myslím, že se má skvěle. Má za sebou výborný tréninkový blok kousek od Innsbrucku v místě, které dobře zná. Jezdila velmi dobře. Na téhle sjezdovce v Livignu jsme se vloni připravovali na mistrovství světa, máme tu kamarády. Ester má za sebou moc pěkné ráno. Svah je dlouhý, fyzicky náročný, moc se nám líbí.“
Jak probíhala závěrečná příprava na olympiádu?
„Měli jsme velmi dobrý předolympijský kemp. Chtěli jsme být víc v klidu, abychom se mohli soustředit na to, co jsme potřebovali. Přijeli jsme sem předevčírem (ve středu – pozn. red.). Začali jsme freeridem, který je od toho, aby se sportovci seznámili se svahem. Dnes to byla pro Ester skvělá možnost cítit prkno pod nohama a zvyknout si na svah.“
Je jasné, že je Ester zvyklá na omezený snowboardový trénink. V téhle sezoně má ale za sebou jediný závod. I když v Simonhöhe suverénně vyhrála, není to risk?
„Měli jsme jeden závod, kdy jsme si ověřili, jak na tom ve srovnání s ostatními jsme. Docela to vyšlo, Ester jezdila velmi dobře. Nic není zapsáno do kamene, pro nás to byla báječná šance vidět, v čem se můžeme zlepšit. Pro mě jako trenéra je úkolem Ester posouvat. Ověřili jsme si náš adaptační blok, jak tomu říkáme. Byl velmi krátký, ale nebylo to pro nás nic nového. Máme svoje triky, které Ester pomáhají, aby byla rychlejší.“
Můžete nějaké triky prozradit?
„Lidi často podceňují základy. A jedna z věcí, na kterých pracujeme, jsou právě ty základy. Stavba může být jen tak silná, jak jsou silné základy. Když je uděláte dobře, může pak postavit vysokou budovu. Všechno se to ale skládá z malých detailů.“
Zeptám se přímo: Kolik na snowboardu během sezony Ester strávila?
(směje se) „To nevím, musel bych se podívat. A to neudělám…“
Je to dost?
„Měli jsme hodně volného tréninku. Děláme, co můžeme s tím, co máme. Uměli bychom si představit víc, uměli bychom si představit míň. Je to takhle.“
Jak ze své pozice vnímáte termínovou kolizi, která Ester znemožnila start v olympijském sjezdu?
„Vždycky je tragédie… Tragédie je silné slovo. Ale je velmi smutné, když vidíte sportovce, který věnuje celý život něčemu, co je vskutku unikátní, a pak to nemůže dělat, ne kvůli zdravotním důvodům, ale kvůli struktuře závodního programu. Je to zklamání. Ester ale odvedla skvělou práci, prokázala svou vyspělost, když se dokázala rozhodnout. Protože s tím souvisí hodně tlaků z různých stran. Jsem na ni pyšný, že to ustála a stála si za svým rozhodnutím. Jako trenéři jsme si pak sedli a připravili jsme program, abychom lyžařský i snowboardingový program přizpůsobili jejím schopnostem.“
V paralelním obřím slalomu na prkně může Ester vyhrát potřetí za sebou, bylo pro ni snadné se rozhodnout pro snowboarding?
„Pro sportovkyni, jejíž vášeň se váže ke dvěma sportům, není nikdy nic jednoduchého. Nic není zapsáno v kameni. Nejsme tady, abychom přepisovali rekordy. Jsme tu proto, abychom si udělali svou práci. Ester miluje ten proces, to, že se každý den snaží zlepšit. Volba byla těžká, byla to ztráta na obě strany. Všichni experti doma říkají: Měla by jet tohle, měla by jet tohle. My jako trenéři jsme si sedli a řekli jsme: Je to tvoje kariéra, ty si musíš vybrat a my se podle toho zařídíme. Ester si dala čas, pořádně si to promyslela a dala nám vědět, když se rozhodla. Pak bylo na nás, abychom všechno připravili, aby mohla být úspěšná.“
Říkáte, že tu nejste kvůli rekordům, ale Ester může dokázat něco historického. Co to znamená pro vás a pro ni?
„Já tu nejsem kvůli rekordům, ale kvůli dobrým obloukům. A myslím, že ona to cítí stejně. Je v dobré pozici, aby dělala dobré oblouky. A dobré oblouky dělají dobré jízdy. Jde krok po kroku. Jsem si na sto procent jistý, že to cítí stejně, proto spolu tak dlouho spolupracujeme. O těch rekordech píšete vy na židlích a před obrazovkami počítačů. A já vám za to tleskám. Je to vaše práce. Naše práce jsou ty oblouky. Je to takhle jednoduché.“
Pořád platí, že je ve vašem týmu slova olympiáda tabu?
(směje se) „O čem to mluvíte… Ne… Není to tabu. Ale není to nic, o čem každý den mluvíme při večeři. Každý závod je pro celý tým šancí předvést, co umíme. Ať jde o Tschuntiho (servismana Gutrama Mathise), Láďu (fyzioterapeuta Poláška). Pracujeme spolu, abychom byli co nejefektivnější a co nejlepší. Ať už je to spojeno s pěti kruhy, s mistrovstvím světa nebo se Světovým pohárem. Je to vlastně stejné. Akorát tentokrát je na to závodiště trošku delší cesta.“