Medaile přijdou, na Vánoce měla antibiotika. Maděrová: Chtěla bych hezký výsledek
PŘÍMO Z ITÁLIE | Jediný závod Ester Ledecké na snowboardu během olympijské zimy dal vyniknout životní sezoně Zuzany Maděrové, která už třikrát stála na stupních vítězů. A má reálné šance splnit odvážnou předpověď z loňského mistrovství světa. „Beru to tak, že se zlepšuju a jednou ty medaile z olympiády přijdou,“ zahlásila tehdy. Program snowboardingu na ZOH ZDE >>>
Na covidových Hrách v Pekingu byla Zuzana Maděrová před čtyřmi lety benjamínkem startovního pole. Paradoxně díky rakouské veteránce Claudie Rieglerové, která své místo nechala ležet kvůli svému antivaxerskému přesvědčení. A, mimochodem, v 52 letech se zjeví i na letošních Hrách.
„Minule to bylo na rozkoukání. Teď už bych chtěla nějaký hezký výsledek,“ usmívá se Maděrová.
Výkony z olympijské zimy jí k takovým úvahám opravňují. Z jedenáctí závodů se šestkrát dostala do semifinále, takže pak bojovala o medailové umístění buď v malém, nebo velkém finále.
„Začátek byl skvělý. Potom jsem měla přes Vánoce antibiotika, které jsem dobírala ještě ve Scuolu,“ vzpomíná Maděrová na začátek ledna. „Chtěla jsem startovat, protože jsem nechtěla úplně ztratit moc bodů ve svěťáku, bohužel to s těmi antibiotiky nešlo. Ale pak jsem se dostala zpátky.“
Ve skvělém startu do zimy postoupila Maděrová pětkrát za sebou mezi nejlepší čtyři a sérii korunovala druhým místem v Davosu. Po nemoci se jí tolik nedařilo, ale před dvěma týdny fanoušky v Simonhöhe potěšila třetím místem v závodě, v němž stála na bedně spolu s Ester Ledeckou.
Do Livigna přijela už jako zkušená závodnice, která patří do užší špičky. Jezdí vyrovnané jízdy s elitními soupeřkami. V Simonhöhe například porazila Japonku Cubaki Mikiovou, vítězku minulého Světového poháru, kterou v olympijském paralelním obřím slalomu na loňském MS ve Svatém Mořici předjela jen Ledecká.
Maděrová je na okruhu známá svými přímými liniemi. Je to styl, který její trenér Evžen Mareš označil slovy tyčka – tyčka. Už to ale není její jediný trumf. Snaží se přizpůsobit trati a s tím jdou nahoru i její výsledky.
„Podle toho, jak se v ten den cítím, že by to mohlo jít, určím, jak moc pojedu naplno, nebo ne. Ale je to někde mezi osmdesáti a devadesáti procenty,“ vysvětluje Maděrová.
V Livignu ji v nedělním olympijském závodě čeká trať, kterou si zatím mohla projet jen ve volném ježdění.
„Začátek je prudký, ale není to nic extra. Pak to jde do mírného svahu na rovinku a pak jsou tam takové rolery. Myslím, že by to mohlo být dobré,“ usmívá se.
Jednou z klíčových věcí pro úspěch může být ranní kvalifikace. Do závodu postoupí nejlepší šestnáctka. Ale jde taky o nasazení pro vyřazovací rozjížďky. Jezdkyně s lepším kvalifikačním výsledkem si v souboji může vybírat trať.
„Kvalifikace je hodně důležitá, protože vám může dát lepší pozici na finále,“ líčí Maděrová. „Na druhou stranu, finále se stejně jede od nuly. Je to úplně nový závod a může se tam stát cokoliv. Jsou to spíš dva oddělené závody.“