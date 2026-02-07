Šance na české finále! Ledecká může přepsat historii ZOH i překonat Sáblíkovou
PŘÍMO Z ITÁLIE | Nad jejich sportem se nese temná nálada smrtící hrany vyřazení z olympijského programu. Teď je však jejich velká chvíle. Nedělní závod v paralelním obřím slalomu přináší snowboardistkám Ester Ledecké a Zuzaně Maděrové nadějné vyhlídky na životní chvíle jejich kariér. Ledecká se může stát první v historii, která napříč snowboardingovými disciplínami získá třetí olympijské zlato v řadě. Maděrová sní o společném českém finále. Program snowboardingu na ZOH ZDE >>>
Americký trenér Justin Reiter stál v českém oteplovacím svetýrku před hotelem v centru Livigna a jako obvykle měl na tváři pozorný výraz, který jen občas pročísl úsměv. Necelých osmačtyřicet hodin před olympijským snowboardingovým závodem své závodnice Ester Ledecké rozhodně nechtěl pouštět do světa vzletná slova.
„Nejsme tady, abychom přepisovali rekordy. Jsme tu proto, abychom si udělali svou práci,“ prohlásil přísně.
Je to možná trochu suchá věta, ovšem docela vystihuje přístup malého týmu Ester Ledecké k vrcholným závodům globálního sportu. Na prázdná slova nikoho z téhle partičky neužije. Místo toho si radši domluví brzký ranní trénink na závodní trati, když ještě všichni ostatní vyspávají. A Reiter se znovu ujal unikátního úkolu připravit Ledeckou na snowboardovou olympiádu jako favoritku na zlato v podmínkách značně omezeného tréninku.
Před Hrami v Pchjončchangu v roce 2018, kde získala své první snowboardové zlato, ještě Ledecká věnovala prknu víc času. Před čtyřmi lety v Pekingu už na něm závodila jen dvakrát. Před nedělním závodem v Livignu má za sebou dokonce jen jediný závod Světového poháru. V rakouském Simonhöhe ho však před dvěma týdny suverénně vyhrála.
„Měli jsme jeden závod, kdy jsme si ověřili, jak na tom ve srovnání s ostatními jsme. Docela to vyšlo, Ester jezdila velmi dobře,“ pochvaluje si Reiter.
Ledecká sice dlouhodobě vyjadřovala nelibost a lítost nad tím, že jí souběh olympijských závodů nedovolí závodit v lyžařském sjezdu v Cortině d´Ampezzo. Padaly úvahy o dramatických přeletech vrtulníkem mezi oběma středisky. Vnitřně však s klidnou hlavou zvážila situaci a pevně se rozhodla.
Prvním cílem letošních olympijských her je pro ni nedělní závod v paralelním obřím slalomu na prkně. A je v situaci, v níž může obohatit sportovní historii o něco dosud nevídaného.
Ledecká zatím patří mezi devět snowboardistů, kteří na olympiádách získali dvě zlaté olympijské medaile. Tři na prkně vybojoval zatím jen fenomenální americký freestylista Shaun White. Ani on ale na U-rampě nezvítězil na třech Hrách v nepřetržité řadě. Na čistý hattrick má v Livignu šanci i Američanka Chloe Kimová. Na U-rampě ale má finále až ve čtvrtek.
V případě vítězství se může Ledecká zároveň stát nejlepším českým sportovcem v historii zimních olympiád. Čtvrtým zlatem se může odpoutat od rychlobruslařky Martiny Sáblíkové.
„Já tu nejsem kvůli rekordům, ale kvůli dobrým obloukům. A myslím, že ona to cítí stejně,“ říká Reiter.
Ledecká má na olympijské snowboardingové scéně několik konkurenčních výhod. Technicky je na samé špičce závodního pole, má elitní materiál, hlavu velké závodnice a taky klid, který vychází z jejího soustředění na to podstatné.
Neřeší tlak či očekávání natěšeného národa, nýbrž ty Reiterovy oblouky. Navíc, i když v neděli pojede na snowboardu, někde uvnitř ní stále dřímá lyžařka. S nedělí na prkně pro ni nestojí a nepadá svět. Ve čtvrtek má v plánu ještě lyžařské super-G.
„Já jsem od malička snila o tom, že budu jezdit největší akce nejenom na lyžích a nejenom na snowboardu, ale v obojím,“ vysvětluje Ledecká. „Spousta lidí mě odrazovala. Mě to nutí se rozhodnout, že při těchto velkých akcích pojedu oba sporty.“
Svůj sen má i další reprezentantka Zuzana Maděrová, která se v posledních dvou sezonách dostala do absolutní špičky a během olympijské zimy byla v závodech Světového poháru jednou ve velkém a pětkrát v malém finále.
Nejvíc medailí na ZOH
Sportovec
Sport
Zlato
Stříbro
Bronz
Martina Sáblíková
rychlobruslení
3
2
2
Ester Ledecká
alpský snowboarding, alpské lyžování
3
0
0
Kateřina Neumannová
běžecké lyžování
1
4
1
Jiří Raška
skoky na lyžích
1
1
0
Robert Lang
hokej
1
0
2
Eva Adamczyková
snowboardcross
1
0
1
„Možná víc než na podium bych se těšila, že si spolu zazávodíme velké finále. Přijedeme spolu, ideálně s českými fanoušky,“ usmívala se Maděrová na začátku sezony.
Proč by ne? Čeští fanoušci v neděli pod kopcem v Livignu určitě budou. Ideálním předpokladem je, aby jedna z Češek v neděli vyhrála kvalifikaci a druhá se umístila do třetího místa. Pak by se obě dostaly do odlišných částí pavouka a dělily by je tři vítězné souboje v rozjížďkách od vysněného společného finále. To taky není fantasmagorie. Ledecká kvalifikace běžně vyhrává a Maděrová byla v sezoně už dvakrát mezi dvěma nejlepšími.
Ať to dopadne jakkoli, je jasné, že do budoucna by pro český tým bylo velkou ztrátou, pokud by alpský snowboarding padl v zákulisním boji a přišel by o místo na zimních Hrách. Výkonný výbor MOV o jeho dalším osudu rozhodne v červnu.
„Myslím, že ze strany MOV by to byla velká chyba. Nedává to žádný smysl. Jsou nějaká kritéria pro olympijské sporty a alpský snowboarding je přesně naplňuje,“ říká Reiter. „Od chvíle, co se na olympiádu dostal, má skvělou účast jak mužů, tak žen. Pořádání závodů je extrémně efektivní a vyžaduje jen velmi málo sněhu. Jestli MOV klade důraz na genderovou vyrovnanost, klimatickou změnu, náklady a znovu využitelná sportoviště, alpský snowboarding splňuje všechno.“