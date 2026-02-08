Předplatné

Maděrová senzačně slaví ZLATO! Mladá snowboardistka šokovala, Ledecká neuspěla

Zdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zklamaná Ester Ledecká, v paralelním obřím slalomu končí už ve čtvrtfinále
WOW, tak to je něco! Zuzana Maděrová je ve 22 letech olympijskou vítězkou. Český snowboarding slaví třetí zlatou medaili na olympijských hrách v paralelním obřím slalomu v řadě. Místo Ester Ledecké, která překvapivě vypadla už ve čtvrtfinále, ovšem slaví druhá česká závodnice. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>

Obhájkyně zlata z předchozích dvou her a celkem trojnásobná olympijská šampionka Ledecká vypadla ve čtvrtfinále s Rakušankou Sabine Payerovou, kterou následně porazila Maděrová ve finále. Liberecká rodačka dosáhla v nejdůležitějším závodu na premiérové vítězství v kariéře, ve Světovém poháru byla nejlépe dvakrát druhá.

KonecLIVE
Ženy - Paralelní obří slalom (finále)Livigno Snow Park Vítěz: Z. Maděrová (CZE)

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

