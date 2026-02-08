Maděrová senzačně slaví ZLATO! Mladá snowboardistka šokovala, Ledecká neuspěla
WOW, tak to je něco! Zuzana Maděrová je ve 22 letech olympijskou vítězkou. Český snowboarding slaví třetí zlatou medaili na olympijských hrách v paralelním obřím slalomu v řadě. Místo Ester Ledecké, která překvapivě vypadla už ve čtvrtfinále, ovšem slaví druhá česká závodnice. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>
Obhájkyně zlata z předchozích dvou her a celkem trojnásobná olympijská šampionka Ledecká vypadla ve čtvrtfinále s Rakušankou Sabine Payerovou, kterou následně porazila Maděrová ve finále. Liberecká rodačka dosáhla v nejdůležitějším závodu na premiérové vítězství v kariéře, ve Světovém poháru byla nejlépe dvakrát druhá.