Snowboarding ONLINE: Ledecká bojuje o zlatý hattrick na ZOH, v akci je i Maděrová
V neděli se na zimních olympijských hrách představí jedna z největších medailových nadějí české výpravy. Ester Ledecká bude v obřím slalomu snowboardistek obhajovat zlato z Her v Pchjongčchangu a Pekingu. Ledecká od roku 2017 neprohrála v obřím slalomu ani jeden za čtyř závodů, kterých se zúčastnila na olympijských hrách a mistrovství světa. V této sezoně dávala dlouho přednost lyžím, ale když se vrátila na prkno, hned si připsala vítězství v seriálu Světového poháru. Přitažlivost nedělního závodu ještě zvyšuje účast Zuzany Maděrové, která v generálce před Hrami skončila třetí a už popáté vystoupila v SP na stupně vítězů. ONLINE přenos začíná v 9.00, kdy odstartuje kvalifikace. Finálový blok je na programu od 13.00. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>