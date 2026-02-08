Předplatné

Snowboarding ONLINE: Ledecká bojuje o zlatý hattrick na ZOH, v akci je i Maděrová

Česká snowboardistka Ester Ledecká
Česká snowboardistka Ester LedeckáZdroj: Profimedia.cz
Česká snowboardistka Zuzana Maděrová
Snowboardistka Zuzana Maděrová
Snowboardistka Zuzana Maděrová
Snowboardingový trenér Ester Ledecké Justin Reiter
Ledecká má ve sbírce tři zlaté olympijské medaile
Ledecká má ve sbírce tři zlaté olympijské medaile
Ester Ledecká si korunu pro vítěze ankety Sportovec roku s předstihem přebírá ve Val d´Isere
8
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Snowboarding na ZOH 2026
Začít diskusi (0)

V neděli se na zimních olympijských hrách představí jedna z největších medailových nadějí české výpravy. Ester Ledecká bude v obřím slalomu snowboardistek obhajovat zlato z Her v Pchjongčchangu a Pekingu. Ledecká od roku 2017 neprohrála v obřím slalomu ani jeden za čtyř závodů, kterých se zúčastnila na olympijských hrách a mistrovství světa. V této sezoně dávala dlouho přednost lyžím, ale když se vrátila na prkno, hned si připsala vítězství v seriálu Světového poháru. Přitažlivost nedělního závodu ještě zvyšuje účast Zuzany Maděrové, která v generálce před Hrami skončila třetí a už popáté vystoupila v SP na stupně vítězů. ONLINE přenos začíná v 9.00, kdy odstartuje kvalifikace. Finálový blok je na programu od 13.00. Program snowboardingu na ZOH 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
Ženy - Paralelní obří slalom (kvalifikace)Livigno Snow Park

Sledujte on-lineLIVE
Ženy - Paralelní obří slalom (finále)Livigno Snow Park

Začít diskuzi

ZOH 2026

Zimní olympijské hry trvají od 6. a do 22. února 2026. Na této vrcholné sportovní akci nás reprezentuje 114 českých sportovců. Nechybí ani největší hvězdy našeho sportovního nebe jako Martina Sáblíková, Ester Ledecká a další.

ZOH 2026

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?Hokej na ZOH 2026: program, skupiny, nominace, kdy hrají Češi?Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?Program snowboardingu na ZOH 2026: Kdy jedou Ledecká a Adamczyková?Program SP v alpském lyžování 2025/26: Kdy jede Ester Ledecká?Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?ZOH 2026 ONLINE: Olympijský oheň hoří! Češi při zahájení zaujali, po nástupu „utekli“Češi na ZOH 2026: kdo se představí na olympiádě v Milaně a Cortině?

 

Doporučujeme

Články z jiných titulů